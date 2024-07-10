Такими вы их еще не пробовали: рецепт жареных вареников с картофелем
Вареники, одно из самых известных украинских обрядовых блюд, безусловно, вкуснее, если их готовить самостоятельно. Несмотря на привычный метод приготовления, вареники можно не только варить, но и жарить, дав тесту хрустящую золотистую корочку и сохранив сочность начинки.
О том, как приготовить домашние вареники с картофелем на сковороде или во фритюре, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Смачна кухня з Наталією Данилюк".
Что нужно для жареных вареников с картофелем
Для приготовления такой необычной разновидности блюда нужны следующие продукты:
- мука - 500 г;
- картофель - 400-450 г;
- кипяток - 250-300 мл;
- растительное масло - 500 мл;
- соль - 1 ч. л.
Как готовить вареники на сковороде или во фритюре
Заранее подготовьте начинку для вареников, идеально, если остался отварной картофель после ужина.
В другом случае картофель необходимо помыть, почистить - если это немолодой картофель - и, разрезав на кусочки, отварить до готовности.
К начинке также можно добавить зелень, например, петрушку или укроп - или разнообразить вкус замаринованным жареным лучком.
Пока картофель готовится, нужно замесить тесто для вареников. Рецептов приготовления теста для вареников существует много - кто-то использует холодную воду, кто-то вообще предпочитает кефир или молоко.
Безусловно, разница в ингредиентах может влиять на текстуру и вкус теста и на скорость приготовления.
Для приготовления этих жареных вареников советуют использовать кипяток - важно, чтобы вода была горячая, сразу после кипения. В то же время замешивать тесто нужно крайне осторожно - чтобы не обжечься.
В отдельную миску насыпьте муку, к 250 мл кипятка добавьте 3 ст. л. растительного масла и соль, слегка размешайте. Сделайте в куче муки небольшое углубление ложкой и постепенно влейте воду с растительным маслом.
Сначала вымешайте тесто ложкой, если смесь слишком плотная - можно долить еще 50 мл кипятка. После того как температура воды снизится, тесто можно вымешивать руками, посыпав рабочую поверхность мукой.
Затем подождите примерно 30 минут, чтобы тесто остыло. В это время картофель потолките на пюре.
Раскатайте тесто на тонкий пласт, толщиной примерно 0,3 см. С помощью стакана вырежьте из теста много "паляничек". Однако не стоит делать кружочки слишком большими.
Вырежьте из пласта теста кружочки стаканом (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)
Выложите внутрь палянички примерно по 1 ст. л. картофельной начинки - и защипните края теста.
Защипните края вареника (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)
Залейте в глубокую сковороду или кастрюлю с толстыми стенками растительное масло так, чтобы оно полностью покрывало вареники. Хорошо разогрейте масло - проверить его температуру можно, погрузив в жидкость вареник. Масло должно сразу начать булькать.
Обжарьте вареники с двух сторон до золотистой корочки на среднем огне. После этого обязательно выложите их сначала на салфетки или бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир
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