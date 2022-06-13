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Таким літо в Києві мало хто пам'ятає. Рідкісне фото з 1958 року

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Київ, Понеділок 13 червня 2022 14:45
Таким літо в Києві мало хто пам'ятає. Рідкісне фото з 1958 року Як виглядав пляж у Києві в 50-их роках (коллаж РБК-Україна, фото Ірина Пап)
Автор: Людмила Жукова

Київ у 50-их роках сильно відрізнявся від того, яким ми його зараз знаємо. Спекотне літо жителі столиці проводили біля Дніпра.

Доказом цього виступає рідкісне фото пляжного відпочинку, яке опублікували в групі "Старі фото Києва".

Як виглядав пляж у Києві в 1958 році

Автор публікації стверджує, що знімок був зроблений в 1958 році. На ньому зображений Київський центральний пляж. Він знаходився навпроти Річкового вокзалу.

А ось користувачі вважають, що кадр зроблений пізніше - в 1966 році. Там було завжди багато людей, а вода в Дніпрі в той час була кришталево чиста.

Ось що пишуть кияни про той час:

  • Пам'ятаю саме такий пляж, ніде яблуку було де впасти. А ще пам'ятаю, що була камера схову, можна було здати одяг і цінні речі, бо можна було в одному купальнику додому їхати. Тих, хто перепливав Дніпро біля Пішохідного мосту, могли на катері" затримати " і провести роз'яснювальну роботу.
  • Недільний день на центральному пляжі. Гідропарк ще не освоєний, дачних ділянок у киян поки немає. Все на Дніпрі, причому вода тепла і цілком чиста. Це було круто. Я теж, зовсім маленька, обожнювала ходити з батьками на пляж і купатися до посиніння.
  • Постійно влітку бував на цьому пляжі разом з батьками з початку п'ятдесятих. Переправлялися на катерах до побудови Паркового мосту.
  • Одразу біля пішохідного мосту на лівому березі. Центральний пляж. Там завжди так повно народу було. Тому ми їхали на катері на Довбичку. І вода там чистіша була. Прозора. Не віриться, що я ще бачила Дніпро з прозорою водою.

Таким літо в Києві мало хто пам'ятає. Рідкісне фото з 1958 рокуТаким було літо в Києві в 50-их роках (фото: facebook.com/groups/retrophotokyiv)

Як виглядає пляж на Трухановому острові в наші дні

Зараз цей пляж називається центральним. Він знаходиться праворуч від пішохідного мосту на Трухановому острові.

Таким літо в Києві мало хто пам'ятає. Рідкісне фото з 1958 рокуТаким літо в Києві мало хто пам'ятає. Рідкісне фото з 1958 рокуТаким літо в Києві мало хто пам'ятає. Рідкісне фото з 1958 рокуТак виглядає Центральний пляж в наші дні (фото: funtime.kiev.ua)

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