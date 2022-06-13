Таким літо в Києві мало хто пам'ятає. Рідкісне фото з 1958 року

Київ у 50-их роках сильно відрізнявся від того, яким ми його зараз знаємо. Спекотне літо жителі столиці проводили біля Дніпра.

Доказом цього виступає рідкісне фото пляжного відпочинку, яке опублікували в групі "Старі фото Києва".

Як виглядав пляж у Києві в 1958 році

Автор публікації стверджує, що знімок був зроблений в 1958 році. На ньому зображений Київський центральний пляж. Він знаходився навпроти Річкового вокзалу.

А ось користувачі вважають, що кадр зроблений пізніше - в 1966 році. Там було завжди багато людей, а вода в Дніпрі в той час була кришталево чиста.

Ось що пишуть кияни про той час:

Пам'ятаю саме такий пляж, ніде яблуку було де впасти. А ще пам'ятаю, що була камера схову, можна було здати одяг і цінні речі, бо можна було в одному купальнику додому їхати. Тих, хто перепливав Дніпро біля Пішохідного мосту, могли на катері" затримати " і провести роз'яснювальну роботу.

Недільний день на центральному пляжі. Гідропарк ще не освоєний, дачних ділянок у киян поки немає. Все на Дніпрі, причому вода тепла і цілком чиста. Це було круто. Я теж, зовсім маленька, обожнювала ходити з батьками на пляж і купатися до посиніння.

Постійно влітку бував на цьому пляжі разом з батьками з початку п'ятдесятих. Переправлялися на катерах до побудови Паркового мосту.

Одразу біля пішохідного мосту на лівому березі. Центральний пляж. Там завжди так повно народу було. Тому ми їхали на катері на Довбичку. І вода там чистіша була. Прозора. Не віриться, що я ще бачила Дніпро з прозорою водою.

Таким було літо в Києві в 50-их роках (фото: facebook.com/groups/retrophotokyiv)

Як виглядає пляж на Трухановому острові в наші дні

Зараз цей пляж називається центральним. Він знаходиться праворуч від пішохідного мосту на Трухановому острові.

Так виглядає Центральний пляж в наші дні (фото: funtime.kiev.ua)