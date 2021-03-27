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Таким Андреевский спуск мало кто помнит: появились редкие фото сердца Киева

Автор: Светлана Мащенко

В сети показали архивные фото, сделанные в самом сердце столицы - на Андреевском спуске в 1980-х годах. Черно-белые кадры отображают дух времени, показывая нам Киев, который уже мало кто помнит.

Уникальными фото поделился в Facebook-группе "Старі фото Києва" фотограф Ihor Potabachniy.

Игорь рассказал нам, что старые фото обычно находит в цифровых архивах или фондах библиотек, где они оцифрованы не самой лучшей техникой, поэтому качество снимков оставляет желать лучшего.

Тем не менее кадры отлично передают атмосферу спокойной и размеренной жизни тех лет, когда редкое авто на Андреевском было уже событием.

Фото: Андреевский спуск 80-х годов (facebook.com: Старі фото Києва)

Данные фото взяты из Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени Щусева.

"Я нашел маленькие сканы негативов, перевел их в позитив фоторедактором и выровнял свет, насколько это было возможно", - рассказывает фотограф.

Фото: Андреевский спуск (facebook.com: Старі фото Києва)

Ему удалось собрать уже немалую коллекцию архивных фото Киева. По словам фотохудожника, к нему периодически обращаются за помощью разные музеи.

Фото: Андреевский спуск сорок лет назад (facebook.com: Старі фото Києва)

Ранее мы также публиковали правдивые фото жизни в СССР, на которые невозможно смотреть без ужаса.

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