RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Таким Андріївський узвіз мало хто пам'ятає: з'явилися рідкісні фото серця Києва

Автор: Світлана Мащенко

У мережі показали архівні фото, зроблені в самому серці столиці - на Андріївському узвозі в 1980-х роках. Чорно-білі кадри відображають дух часу, показуючи нам Київ, який вже мало хто пам'ятає.

Унікальними фото поділився Facebook-групі "Старі фото Києва" фотограф Ihor Potabachniy.

Ігор розповів нам, що старі фото зазвичай знаходить в цифрових архівах або фондах бібліотек, де вони оцифровані не найкращою технікою, тому якість знімків залишає бажати кращого.

З усім тим кадри чудово передають атмосферу спокійного і розміреного життя тих років, коли рідкісне авто на Андріївському було вже подією.

Фото: Андріївський узвіз 80-х років (facebook.com: Старі фото Києва)

Дані фото взяті з Державного науково-дослідного музею архітектури імені Щусєва.

"Я знайшов маленькі скани негативів, перевів їх у позитив фоторедактором і вирівняв світло, наскільки це було можливо", - розповідає фотограф.

Фото: Андріївський узвіз (facebook.com: Старі фото Києва)

Йому вдалося зібрати чималу колекцію архівних фото Києва. За словами фотохудожника, до нього періодично звертаються за допомогою різні музеї.

Фото: Андріївський узвіз сорок років тому (facebook.com: Старі фото Києва)

Раніше ми публікували правдиві фото життя в СРСР, на які неможливо дивитися без жаху.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України фото
Читайте також
З'явилися заборонені фото, на яких показане реальне життя в СРСР
Секретне селище під Києвом: для кого воно побудоване і як виглядає (фото)
Прогноз погоди