Таким Андріївський узвіз мало хто пам'ятає: з'явилися рідкісні фото серця Києва

Ігор розповів нам, що старі фото зазвичай знаходить в цифрових архівах або фондах бібліотек, де вони оцифровані не найкращою технікою, тому якість знімків залишає бажати кращого.

З усім тим кадри чудово передають атмосферу спокійного і розміреного життя тих років, коли рідкісне авто на Андріївському було вже подією.

Фото: Андріївський узвіз 80-х років (facebook.com: Старі фото Києва)

Дані фото взяті з Державного науково-дослідного музею архітектури імені Щусєва.

"Я знайшов маленькі скани негативів, перевів їх у позитив фоторедактором і вирівняв світло, наскільки це було можливо", - розповідає фотограф.

Фото: Андріївський узвіз (facebook.com: Старі фото Києва)

Йому вдалося зібрати чималу колекцію архівних фото Києва. За словами фотохудожника, до нього періодично звертаються за допомогою різні музеї.

Фото: Андріївський узвіз сорок років тому (facebook.com: Старі фото Києва)