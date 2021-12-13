Таких пациентов не любят врачи: как не стоит вести себя с доктором

Как показывает опрос Американской медицинской ассоциации, за 2020 году у 38% медиков было диагностировано повышенная тревожность и депрессия.

Сильная нагрузка сильно отбилась на 43% работниках медицинской сферы, а 49% просто выгорели на работе.

Какие пациенты приносят больше всего сложностей врачам

Пациент-самодиагност

Доступ к любой медицинской информации, симптомам и статьям ученых – это в какой-то степени хорошо.

Но плохо, когда такие данные пациенты начинают использовать самостоятельно, без посещения врача. Такая практика не просто негативная, но еще и очень опасная.

Некоторые пациенты так уверены в своей собственной диагностике, что это приводит не только к стрессу и тревогам, но и к спорам с врачами.

Еще часть таких пациентов уверена, что им не нужна медицинская помощь и при этом они не учитывают множество факторов, которые знают только дипломированные доктора.

Чаще всего таким пациентам помощь врача нужна в первую очередь.

Всегда консультируйтесь со своим врачом, чтобы получить точный диагноз и подобрать лечение, которое подойдет именно вам.

Пациент игнорирует советы врача

Врач дает советы пациенту не просто так. Он четко рассказывает, что нужно делать, чтобы улучшить состояние здоровья. И чего делать – не следует.

Это могут быть рекомендации по поводу образа жизни, приеме рецептурных лекарств, посещения других специалистов или прохождения медицинской процедуры.

Если вы не будете выполнять советы врача, то улучшение не наступит еще долго. А может прийти и ухудшение здоровья.

Если вам не понятны предписания врача, то стоит поставить больше вопросов. Если вас не устраивают рекомендации – скажите об этом и поищите вместе с врачом другие варианты лечения.

Пациент, который опаздывает

Что такое ждать своего врача под дверями кабинета знает практически каждый пациент. И чаще всего они опаздывают по вполне серьезным причинам: сложный случай, разговор с другим пациентом, оказание срочной медицинской помощи.

Врач поймет, если вы опоздаете в результате форс-мажора и при этом извинитесь, а также объясните причину задержки.

Но учтите, что ваши систематические опоздания приводят к тому, что другим пациентам после вас тоже придется ждать своего приема намного дольше.

Пациент, который никого не уважает

Увы, такие пациенты встречаются очень часто. Они очень грубы с врачами и предъявляют им чрезмерные требования.

Также они грубы с медсестрами и другим медицинским персоналам. Чаще всего это проявляется в поведении: "мне все должны".

Если у вас есть желание покричать, использовать нецензурную лексику или действовать агрессивно, то подумайте о том, что медики и так стараются делать невозможное в условиях пандемии.

Поговорите со своим врачом о том, что вас так сильно пугает.

Пациент, который игнорирует симптомы

Ранняя диагностика практически любого заболевания приводит к лучшим результатам для здоровья пациента. А еще помогает найти много вариантов лечения.

Врачи сильно расстраиваются, когда к ним приходят пациенты с уже запущенными стадиями болезни.

Порой, им помочь уже просто невозможно или лечение вместо нескольких недель занимает уже несколько месяцев или лет.

Не игнорируйте опасные симптомы и обращайтесь к врачу сразу, как только ваше здоровье вызывает обеспокоенность.