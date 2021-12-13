Таких пацієнтів не люблять лікарі: як не варто поводитися з лікарем

Як показує опитування Американської Медичної Асоціації, за 2020 році у 38% медиків було діагностовано підвищена тривожність і депресія.

Сильне навантаження сильно відбилося на 43% працівниках медичної сфери, а 49% просто вигоріли на роботі.

Які пацієнти приносять найбільше складнощів лікарям

Пацієнт-самодиагност

Доступ до будь-якої медичної інформації, симптомів і статей вчених - це якоюсь мірою добре.

Але погано, коли такі дані пацієнти починають використовувати самостійно, без відвідування лікаря. Така практика не просто негативна, але ще і дуже небезпечна.

Деякі пацієнти так впевнені у своїй власній діагностиці, що це призводить не тільки до стресу і тривог, але і до суперечок з лікарями.

Ще частина таких пацієнтів впевнена, що їм не потрібна медична допомога і при цьому вони не враховують безліч факторів, які знають тільки дипломовані доктори.

Найчастіше таким пацієнтам допомога лікаря потрібна в першу чергу.

Завжди консультуйтеся зі своїм лікарем, щоб отримати точний діагноз і підібрати лікування, яке підійде саме вам.

Пацієнт ігнорує поради лікаря

Лікар дає поради пацієнтові не просто так. Він чітко розповідає, що потрібно робити, щоб поліпшити стан здоров'я. І чого робити - не слід.

Це можуть бути рекомендації з приводу способу життя, прийомі рецептурних ліків, відвідування інших фахівців або проходження медичної процедури.

Якщо ви не будете виконувати поради лікаря, то поліпшення не настане ще довго. А може прийти й погіршення здоров'я.

Якщо вам не зрозумілі приписи лікаря, то варто поставити більше питань. Якщо вас не влаштовують рекомендації – скажіть про це і пошукайте разом з лікарем інші варіанти лікування.

Пацієнт, який запізнюється

Що таке чекати свого лікаря під дверима кабінету знає практично кожен пацієнт. І найчастіше вони спізнюються з цілком серйозних причин: складний випадок, розмова з іншим пацієнтом, надання термінової медичної допомоги.

Лікар зрозуміє, якщо ви запізнитеся в результаті форс-мажору і при цьому вибачитеся, а також поясніть причину затримки.

Але врахуйте, що ваші систематичні запізнення призводять до того, що іншим пацієнтам після вас теж доведеться чекати свого прийому набагато довше.

Пацієнт, який нікого не поважає

На жаль, такі пацієнти зустрічаються дуже часто. Вони дуже грубі з лікарями та пред'являють їм надмірні вимоги.

Також вони грубі з медсестрами та іншим медичним персоналам. Найчастіше це проявляється в поведінці:"мені всі повинні".

Якщо у вас є бажання покричати, використовувати нецензурну лексику або діяти агресивно, то подумайте про те, що медики й так намагаються робити неможливе в умовах пандемії.

Поговоріть зі своїм лікарем про те, що вас так сильно лякає.

Пацієнт, який ігнорує симптоми

Рання діагностика практично будь-якого захворювання призводить до кращих результатів для здоров'я пацієнта. А ще допомагає знайти багато варіантів лікування.

Лікарі сильно засмучуються, коли до них приходять пацієнти з уже запущеними стадіями хвороби.

Часом, їм допомогти вже просто неможливо або лікування замість декількох тижнів займає вже кілька місяців або років.

Не ігноруйте небезпечні симптоми та звертайтеся до лікаря відразу, як тільки ваше здоров'я викликає стурбованість.