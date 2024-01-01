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Насувається негода. В Україні найближчими днями очікується сніг та мороз до -17

Україна, Понеділок 01 січня 2024 11:45
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Насувається негода. В Україні найближчими днями очікується сніг та мороз до -17 Фото: в Україні найближчими днями очікується сніг та мороз до -17 (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Найближчими днями в Україні вдарить мороз. Температура повітря у деяких регіонах опуститься до 17 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, вже в середу, 3 січня, вночі мороз вдарить в декількох областях. Зокрема, в Сумській області нічна температура опуститься до позначок -15...-17 градусів. У Чернігівській області буде трохи тепліше - вночі -14..-16 градусів. Трете місце у Харківській області - вночі -9....-11 градусів. Також холодно буде і в центрі, в Полтаві - вночі -8..-10 градусів. На решті частини України буде значно тепліше. Вночі в межах -4..-6 градусів, зокрема, в Києві.

Насувається негода. В Україні найближчими днями очікується сніг та мороз до -17

4 січня в цих же областях також буде холодно, але все ж тепліше, ніж днем раніше. Наприклад, у тій ж Чернігівській області -7...-9 градусів вночі, у Сумській, Харківській областях -9...-11 градусів. В Києві також буде мороз -3...-5 вночі та -5..-3 градусів вдень.

Насувається негода. В Україні найближчими днями очікується сніг та мороз до -17

А вже 5 січня мороз знову набере обертів, хоча знову ж таки, захвативши в більшості своїй центр, схід та північ України. В Києві вночі -6..-8 градусів, а вдень -8..-6 градусів.

Насувається негода. В Україні найближчими днями очікується сніг та мороз до -17

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У січні 2024 року в Україні середня місячна температура прогнозується в межах 0...-4 градусів морозу, в Закарпатті, Криму, Одеській та Херсонській областях 0...+2 градусів тепла. Це на 1,5-2,0 градусів вище за норму.

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