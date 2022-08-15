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"Такие игры принесли оккупанты": в Херсоне дети нашли гранатомет, и он выстрелил в их руках

В Херсоне дети на улице нашли гранатомет (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Во временно оккупированном Херсоне дети нашли гранатомет. Такое опасное оружие лежало без присмотра. В частности, играя дети случайно выстрелили в дом.

Видео в Telegram опубликовал военный журналист Андрей Цаплиенко.

Ролик было снято на уличную камеру наблюдения еще в конце апреля, об этом свидетельствует дата в правом верхнем углу.

На видео видно двух мальчиков лет 6-8, которые идут по улице и несут с собой найденный тубус ручного противотанкового гранатомета. Мальчики делают вид, что прицеливаются то в одну, то в другую сторону.

Однако, в один момент оказалось, что дети нашли не использованный тубус, а смертоносное оружие.

"В оккупированном Херсоне местные дети нашли РПГ. Такие смертоносные "игрушки" принесли оккупанты на нашу землю", - пишет Цаплиенко.

После выстрела, который попал в один из частных домов, дети перепугались, бросили РПГ и начали убегать.

К счастью, оба мальчика остались живы.

Ранее мы сообщали, что в Одессу завезли опасные детские игрушки.

Также украинцев из прифронтовых зон предупредили об опасных "игрушках" от диверсантов.

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Херсон