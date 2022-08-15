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"Такі ігри принесли окупанти": у Херсоні діти знайшли гранатомет, і він вистрілив в їхніх руках

У Херсоні діти на вулиці знайшли гранатомет (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У тимчасово окупованому Херсоні діти знайшли гранатомет. Така небезпечна зброя лежала без нагляду. Зокрема, граючись діти випадково вистрілили в будинок.

Відео у Telegram опублікував військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

Ролик було зняте на вуличну камеру спостереження ще наприкінці квітня, про це свідчить дата в правому верхньому куті.

На відео видно двох хлопчиків років 6-8, які йдуть вулицею і несуть з собою знайдений тубус ручного протитанкового гранатомета. Хлопчики вдають, що прицілюються то в один, то в інший бік.

Однак, в один момент виявилось, що діти знайшли не використаний тубус, а смертоносну зброю.

"В окупованому Херсоні місцеві діти знайшли РПГ. Такі смертоносні "іграшки" принесли окупанти на нашу землю", - пише Цаплієнко.

Після пострілу, який влучив в один з приватних будинків, діти перелякалися, кинули РПГ та почали втікати.

На щастя, обидва хлопчики лишилися живі.

Раніше ми повідомляли, що в Одесу завезли небезпечні дитячі іграшки.

Також українців з прифронтових зон попередили про небезпечні "іграшки" від диверсантів.

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Херсон