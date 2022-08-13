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Украинцев из прифронтовых зон предупредили об опасных "игрушках" от диверсантов

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Украина, Суббота 13 августа 2022 11:35
Украинцев из прифронтовых зон предупредили об опасных "игрушках" от диверсантов Фото: оккупанты оставляют сейсмодатчик для подрыва в прифронтовых зонах (mod mil rus)
Автор: Наталья Юрченко

Российские диверсанты в прифронтовых зонах оставляют опасные "игрушки" для подрыва. Они рассчитаны как на людей, так и на технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.

Враг начал активно использовать радиоподрывник с программированием. Ценный и очень умный сейсмодатчик реагирует на движение, если приблизиться к нему ближе, чем на 15 метров.

Такая "игрушка" реагирует на людей, автомобили, БТР и даже танки. Сейсмодатчики контролируют линию подрыва и используются в комплекте из 6 штук.

Что делать при обнаружении датчика?

Радиоподрывник нельзя сдвигать с места и отключать линию. Также нельзя подходить ближе, чем на 15 метров. Нужно уведомить командование и организовать охрану вокруг обнаруженных датчиков.

Фото: в прифронтовых зонах диверсанты оставляют сейсмодатчик для подрыва (t.me/AFUStratCom)

Напомним, российские оккупанты прошлые сутки активно обстреливали Донецкую область, в результате чего погибли 5 мирных жителей.

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