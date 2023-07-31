Такі продукти легко зіпсують ваш холодильник. Тим паче влітку

Що не можна ставити в холодильник

Мова йде про гарячі чи навіть теплі страви. Перед тим, як ставити їх в холодильник, їм треба дати охолонути.

Якщо часто забувати або ігнорувати таке правило, ви перенавантажуватимете компресор і рано чи пізно він вийде з ладу. Тоді ремонт влетить вам у копієчку.

Як викрутитися, щоб і продукти не зіпсувалися, і холодильник

Пам'ятайте, що довго тримати влітку продукти при кімнатній температурі теж не варто. Якщо попереду ніч, а ви не так давно зварили каструлю супу, варто його швидко охолодити.

Можна перелити в інший, холодний посуд (поставте пусту ємність в холодильник заздалегідь, щоб вона охолола).

Щоб пришвидшити процес, поставте каструлю з теплою стравою в миску з холодною водою. Воду можна кілька разів замінити.

Лише після того, як страва стане кімнатної температури, її можна перемістити в холодильник.

Чим можна зіпсувати морозилку

Не можна влітку завантажувати морозильну камеру великою кількістю незамерзлих продуктів одразу. Якщо хочете заморозити фрукти чи ягоди, робіть це поступово.

Якщо ваша морозилка працює на максимум влітку, скоріш за все компресор працює також на максимум. В такому темпі він значно швидше зношується.

Пам'ятайте, якщо ви - не майстер з ремонту холодильників, не варто лізти, якщо він вийшов з ладу. Невправними діями ви можете лише нашкодити техніці.