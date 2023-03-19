Такі пальто більше ніхто не носить: 5 фасонів, які є ознакою несмаку (фото)

Якщо ви вже кілька сезонів не оновлювали свій весняний верхній одяг - то саме час це зробити. Фасони пальто, які були стильні у попередні роки, зараз очолили антитренди моди.
Про те, який верхній одяг не варто носити у цьому сезоні, розповідаємо у матеріалі нижче.
Зараз у моді довгі та широкі варіанти верхнього одягу. А от короткі тренчі вже є не є актуальними. Вони роблять образ куцим і незавершеним.
На цей сезон вибирайте об'ємні пальто або тренчі. Їх доволі просто поєднувати із взуттям, є безліч цікавих комбінацій. Із короткими тренчами це набагато складніше зробити.
Останні модні покази та весняні колекції брендів показують, що пальто на блискавці у цьому сезоні варто тримати хіба в шафі. Цей фасон замініть на моделі із ґудзиками або на запах із поясом.
Такий верхній одяг додасть вам стильності та підкреслить, що ви в курсі останніх трендів моди.
Пальто на петлях або так званий дафлкот також ввійшов в антитренди весняного одягу. Краще оберіть більш лаконічні фасони. Ідеальним варіантом стане довге й об'ємне пальто без зайвого декору.
Хутро на верхньому одязі вже стало ознакою несмаку. Особливо недоречно виглядають хутряні елементи на весняному пальто. Якщо хочете стильно виглядати - відмовтесь від таких моделей у цьому сезоні.
Шкіряні куртки практично завжди на піку моди. Тільки от не варіант тонкої куртки. Такий фасон у цьому сезоні увійшов до антитрендів. Краще купіть об'ємну шкіряну куртку і точно матимете стильний образ.
Тонкі шкіряні куртки варто замінити на об'ємні моделі (скриншот)
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