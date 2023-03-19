Такі пальто більше ніхто не носить: 5 фасонів, які є ознакою несмаку (фото)

Короткий тренч

Зараз у моді довгі та широкі варіанти верхнього одягу. А от короткі тренчі вже є не є актуальними. Вони роблять образ куцим і незавершеним.

На цей сезон вибирайте об'ємні пальто або тренчі. Їх доволі просто поєднувати із взуттям, є безліч цікавих комбінацій. Із короткими тренчами це набагато складніше зробити.

Короткий тренч замініть на довші фасони верхнього одягу (скриншот)

Пальто на блискавці

Останні модні покази та весняні колекції брендів показують, що пальто на блискавці у цьому сезоні варто тримати хіба в шафі. Цей фасон замініть на моделі із ґудзиками або на запах із поясом.

Такий верхній одяг додасть вам стильності та підкреслить, що ви в курсі останніх трендів моди.

Пальто на блискавці замініть на фасони із ґудзиками (скриншот)

Пальто на петлях

Пальто на петлях або так званий дафлкот також ввійшов в антитренди весняного одягу. Краще оберіть більш лаконічні фасони. Ідеальним варіантом стане довге й об'ємне пальто без зайвого декору.

Пальто із петлями уже не в моді (скриншот)

Пальто з хутром

Хутро на верхньому одязі вже стало ознакою несмаку. Особливо недоречно виглядають хутряні елементи на весняному пальто. Якщо хочете стильно виглядати - відмовтесь від таких моделей у цьому сезоні.

Весняне пальто з хутром є ознакою несмаку (скриншот)

Тонка шкіряна куртка

Шкіряні куртки практично завжди на піку моди. Тільки от не варіант тонкої куртки. Такий фасон у цьому сезоні увійшов до антитрендів. Краще купіть об'ємну шкіряну куртку і точно матимете стильний образ.

Тонкі шкіряні куртки варто замінити на об'ємні моделі (скриншот)