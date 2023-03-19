RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Такие пальто больше никто не носит: 5 фасонов, которые являются признаком безвкусицы (фото)

От каких фасонов пальто следует отказаться (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Если вы уже несколько сезонов не обновляли свою весеннюю верхнюю одежду - то самое время это сделать. Фасоны пальто, которые были стильные в предыдущие годы, сейчас возглавили антитренды моды.

О том, какую верхнюю одежду не стоит носить в этом сезоне, рассказываем ниже.

Короткий тренч

Сейчас в моде длинные и широкие варианты верхней одежды. А вот короткие тренчи уже не актуальны. Они делают образ незавершенным.

В этот сезон выбирайте объемные пальто или тренчи. Их достаточно просто совмещать с обувью, существует множество интересных комбинаций. С короткими тренчами это гораздо сложнее сделать.

Короткий тренч замените на более длинные фасоны верхней одежды (скриншот)

Пальто на молнии

Последние модные показы и весенние коллекции брендов показывают, что пальто на молнии в этом сезоне следует держать разве что в шкафу. Этот фасон замените на модели с пуговицами или запахом с поясом.

Такая верхняя одежда придаст вам стильность и подчеркнет, что вы в курсе последних трендов моды.

Пальто на молнии замените фасонами с пуговицами (скриншот)

Пальто на петлях

Пальто на петлях или так называемый дафлкот также вошел в антитренд весенней одежды. Лучше выберите более лаконичные фасоны. Идеальным вариантом станет длинное и объемное пальто без лишнего декора.

Пальто с петлями уже не в моде (скриншот)

Пальто с мехом

Мех в верхней одежде уже стал признаком безвкусицы. Особенно некстати смотрятся меховые элементы на весеннем пальто. Если хотите стильно выглядеть - откажитесь от таких моделей в этом сезоне.

Весеннее пальто с мехом является признаком безвкусицы (скриншот)

Тонкая кожаная куртка

Кожаные куртки практически всегда на пике моды. Только вот не вариант тонкой куртки. Такой фасон в этом сезоне вошел в антитренды. Лучше купите объемную кожаную курту и точно будете иметь стильный образ.

Тонкие кожаные куртки следует заменить на объемные модели (скриншот).

Раньше мы рассказывали о том, какие 3 модели обуви будут в тренде этой весной.

Недавно мы писали о главных антитрендах 2023 года, которые уже стоит выбросить из гардероба.

Читайте РБК-Украина в Google News
порадиМодные тренды