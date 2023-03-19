Такие пальто больше никто не носит: 5 фасонов, которые являются признаком безвкусицы (фото)

Если вы уже несколько сезонов не обновляли свою весеннюю верхнюю одежду - то самое время это сделать. Фасоны пальто, которые были стильные в предыдущие годы, сейчас возглавили антитренды моды.
О том, какую верхнюю одежду не стоит носить в этом сезоне, рассказываем ниже.
Сейчас в моде длинные и широкие варианты верхней одежды. А вот короткие тренчи уже не актуальны. Они делают образ незавершенным.
В этот сезон выбирайте объемные пальто или тренчи. Их достаточно просто совмещать с обувью, существует множество интересных комбинаций. С короткими тренчами это гораздо сложнее сделать.
Последние модные показы и весенние коллекции брендов показывают, что пальто на молнии в этом сезоне следует держать разве что в шкафу. Этот фасон замените на модели с пуговицами или запахом с поясом.
Такая верхняя одежда придаст вам стильность и подчеркнет, что вы в курсе последних трендов моды.
Пальто на петлях или так называемый дафлкот также вошел в антитренд весенней одежды. Лучше выберите более лаконичные фасоны. Идеальным вариантом станет длинное и объемное пальто без лишнего декора.
Мех в верхней одежде уже стал признаком безвкусицы. Особенно некстати смотрятся меховые элементы на весеннем пальто. Если хотите стильно выглядеть - откажитесь от таких моделей в этом сезоне.
Кожаные куртки практически всегда на пике моды. Только вот не вариант тонкой куртки. Такой фасон в этом сезоне вошел в антитренды. Лучше купите объемную кожаную курту и точно будете иметь стильный образ.
Тонкие кожаные куртки следует заменить на объемные модели (скриншот).
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