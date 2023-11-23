UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Такі операції у світі одиничні: у Дніпрі ювелірно дістали уламок з серця військового

Лікарі у Дніпрі дістали з серця військового уламок (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Дніпрі в лікарні Мечникова унікальним способом врятували військового. Поранення 32-річного Івана не залишало йому жодного шансу, адже ворожий уламок застряг прямо у серці.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook лікаря лікарні Сергія Риженка.

Деталі порятунку

Уламок 2×1,3  см потрапив прямо в серце, в міокард лівого шлуночка. Проте хірурги попри всі невтішні прогнози вирішили ризикнути.

Під час операції вони стикнулися з несподіванкою. Коли проводили коронаровентрикулографію, дослідження, без якого неможливо розпочати лікування такого поранення, уламок  раптово зрушив з місця і перемістився з міокарда у ліву стегнову артерію.

Судинний хірург Олег Сергєєв за дев’ять з половиною років війни проштудіював весь світовий досвід стосовно порятунку людських життів при комбат-травмі.

Тому не гаючи часу, він та Яхійа Альбайюк протягом ночі вилучали уламок з артерії, який перекривав потік крові.

Після цього вони виконали відновлювальну операцію на стегновій артерії.

Чому операція унікальна

Медики кажуть, що такі втручання - унікальні і описані у світовій науковій літературі як одиничні.

Однак, в Дніпрі схожі операції виконуються майже щотижня і успішно. Також операцію називають ювелірною, адже лікарі попри важке поранення змогли досягти просто неймовірного результату.

Іван зараз знаходиться у чудовому стані, після хірургів за відновлення його здоров’я взялися інші фахівці.

У Дніпрі медики витягнули з серця військового уламок (фото: facebook.com/rsa)

Раніше ми повідомляли, що у Львові дивом врятували хлопця після страшної ДТП, який переніс чотири зупинки серця та 38 днів був у комі.

Також ми писали, що лікарі за допомогою 3D-пластики відновили обличчя жінці.

Читайте РБК-Україна в Google News
серцелікарілікарнікардіолог