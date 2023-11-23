Такі операції у світі одиничні: у Дніпрі ювелірно дістали уламок з серця військового

Деталі порятунку

Уламок 2×1,3 см потрапив прямо в серце, в міокард лівого шлуночка. Проте хірурги попри всі невтішні прогнози вирішили ризикнути.

Під час операції вони стикнулися з несподіванкою. Коли проводили коронаровентрикулографію, дослідження, без якого неможливо розпочати лікування такого поранення, уламок раптово зрушив з місця і перемістився з міокарда у ліву стегнову артерію.

Судинний хірург Олег Сергєєв за дев’ять з половиною років війни проштудіював весь світовий досвід стосовно порятунку людських життів при комбат-травмі.

Тому не гаючи часу, він та Яхійа Альбайюк протягом ночі вилучали уламок з артерії, який перекривав потік крові.

Після цього вони виконали відновлювальну операцію на стегновій артерії.

Чому операція унікальна

Медики кажуть, що такі втручання - унікальні і описані у світовій науковій літературі як одиничні.

Однак, в Дніпрі схожі операції виконуються майже щотижня і успішно. Також операцію називають ювелірною, адже лікарі попри важке поранення змогли досягти просто неймовірного результату.

Іван зараз знаходиться у чудовому стані, після хірургів за відновлення його здоров’я взялися інші фахівці.

У Дніпрі медики витягнули з серця військового уламок (фото: facebook.com/rsa)