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Такие операции в мире единичны: в Днепре ювелирно достали обломок из сердца военного

Врачи в Днепре извлекли из сердца военного обломок (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Днепре в больнице Мечникова уникальным способом спасли военного. Ранение 32-летнего Ивана не оставляло ему никакого шанса, ведь вражеский обломок застрял прямо в сердце.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook врача больницы Сергея Рыженко.

Детали спасения

Обломок 2×1,3 см попал прямо в сердце, в миокард левого желудочка. Однако хирурги несмотря на все неутешительные прогнозы решили рискнуть.

В ходе операции они столкнулись с неожиданностью. Когда проводили коронаровентрикулографию, исследование, без которого невозможно приступить к лечению такого ранения, обломок внезапно сдвинулся с места и переместился из миокарда в левую бедренную артерию.

Сосудистый хирург Олег Сергеев за девять с половиной лет войны проштудировал весь мировой опыт спасения человеческих жизней при комбат-травме.

Поэтому не теряя времени, он и Яхий Альбайюк в течение ночи доставали обломок из артерии, который перекрывал поток крови.

После этого они выполнили восстановительную операцию на бедренной артерии.

Почему операция уникальна

Медики говорят, что такие вмешательства - уникальны и описаны в мировой научной литературе как единичные.

Однако в Днепре подобные операции выполняются почти еженедельно и успешно. Также операцию называют ювелирной, ведь врачи, несмотря на тяжелое ранение, смогли достичь просто невероятного результата.

Иван сейчас находится в отличном состоянии, после хирургов за восстановление его здоровья взялись другие специалисты.

В Днепре медики извлекли из сердца военного обломок (фото: facebook.com/rsa)

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