Такі нігті виглядають розкішно: як повторити трендовий манікюр Бейонсе

Манікюр для багатьох дівчат - це не тільки спосіб відволіктися від рутинних справ і безлічі турбот, але і варіант, щоб самовиразитися і підкреслити свій стиль. І якщо ви вже робили французький манікюр із темно-синіми кінчиками , радимо звернути увагу на трендовий манікюр, як у всесвітньо відомої співачки Бейонсе.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, який нейл-арт прикрашає нігті знаменитості та як його повторити.

Новий тренд у манікюрі

Додавання будь-яких штрихів до класичного манікюру, чи то аксесуари, чи використання наклейок для нігтів стало головним трендом нейл-індустрії цієї осені. Це може бути наклейка або емблема для привернення уваги до важливої теми або просто акцент на чомусь важливому саме для вас.

Наприклад, Бейонсе використала цю тенденцію, щоб віддати шану своїй мамі Тіні Ноулз.

Манікюр із наклейкою (фото: instagram.com/mihonails)

Образ Бейонсе

Співачка з'явилася на церемонії вручення премії "Жінка року" журналу Glamour, щоб підтримати свою маму.

Для заходу вона обрала світло-коричневий брючний костюм, розшитий бусинами та стразами. Примітно, що піджак вона одягла на голе тіло, навіть відмовившись від нижньої білизни.

Лук Бейонсе (фото: instagram.com/beyonce)

Свій образ вона доповнила прозорими босоніжками на шпильках, які також були оздоблені камінням. Таким чином можна також розглянути і педикюр артистки - вона обрала коричневий гель-лак із мерехтливими блискітками.

Педикюр зірки (фото: instagram.com/mihonails)

Співачка поділилася знімками із заходу у своєму Instagram, а її майстер манікюру Miho okawara детальніше розповіла, як повторити такий нейл-арт. Для створення образу вона використовувала унікальний колір під назвою Melty gelato.

Як зробити манікюр як у Бейонсе

Спочатку необхідно зробити комбінований манікюр і надати нігтям необхідну форму - Бейонсе віддає перевагу довгим нігтям мигдалеподібної форми.

Потім вибираємо молочно-білу основу з рожевим мерехтливим хромованим покриттям. Зазначимо, що це можуть бути два різні гель-лаки: молочний, а зверху спеціальний напівпрозорий лак із хромованими частинками.

Середній палець Бейонсе прикрасила золотистою наклейкою зі словом "мама". До речі, співачка і сама є багатодітною матір'ю, тому такий акцент є важливим і для неї самої.

Манікюр Бейонсе (фото: instagram.com/mihonails)