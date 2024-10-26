Такие ногти выглядят роскошно: как повторить трендовый маникюр Бейонсе

Маникюр для многих девушек - это не только способ отвлечься от рутинных дел и множества забот, но и вариант, чтобы самовыразиться и подчеркнуть свой стиль. И если вы уже делали французский маникюр с темно-синими кончиками , советуем обратить внимание на трендовый маникюр, как у всемирно известной певицы Бейонсе.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какой нейл-арт украшает ногти знаменитости и как его повторить.

Новый тренд в маникюре

Добавление любых штрихов к классическому маникюру, будь то аксессуары или использование наклеек для ногтей, стало главным трендом нейл-индустрии этой осенью. Это может быть наклейка или эмблема для привлечения внимания к важной теме или же просто акцент на чем-то важном именно для вас.

Например, Бейонсе использовала эту тенденцию, чтобы отдать дань уважения своей маме Тине Ноулз.

Маникюр с наклейкой (фото: instagram.com/mihonails)

Образ Бейонсе

Певица появилась на церемонии вручения премии "Женщина года" журнала Glamour, чтобы поддержать свою маму.

Для мероприятия она выбрала светло-коричневый брючный костюм, расшитый бусинами и стразами. Примечательно, что пиджак она надела на голое тело, отказавшись даже от нижнего белья.

Лук Бейонсе (фото: instagram.com/beyonce)

Свой образ она дополнила прозрачными босоножками на шпильках, которые также были украшены камнями. Таким образом можно также рассмотреть и педикюр артистки – она выбрала коричневый гель-лак с мерцающими блестками.

Педикюр звезды (фото: instagram.com/mihonails)

Певица поделилась снимками с мероприятия в своем Instagram, а ее мастер маникюра Miho okawara детальнее рассказала, как повторить такой нейл-арт. Для создания образа она использовала уникальный цвет под названием "Melty gelato".

Как сделать маникюр как у Бейонсе

Сначала необходимо сделать комбинированный маникюр и придать ногтям необходимую форму - Бейонсе отдает предпочтение длинным ногтям миндалевидной формы.

Затем выбираем молочно-белую основу с розовым мерцающим хромированным покрытием. Отметим, что это могут быть два разных гель-лака: молочный, а сверху специальный полупрозрачный лак с хромированными частицами.

Средний палец Бейонсе украсила золотистой наклейкой со словом "мама". К слову, певица и сама является многодетной матерью, поэтому такой акцент важен и для нее самой.

Маникюр Бейонсе (фото: instagram.com/mihonails)