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Наймодніший манікюр осені. 5 ідей для коротких нігтів з яскравими або нюдовими відтінками (фото)

Понеділок 21 жовтня 2024 07:15
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Наймодніший манікюр осені. 5 ідей для коротких нігтів з яскравими або нюдовими відтінками (фото) Осінній манікюр на короткі нігті (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Багато хто думає, що дизайн манікюру для коротких нігтів завжди якийсь нудний і бляклий. Однак ви можете зробити свої ручки чарівними, адже варіантів - трендових, красивих ефектних - чимало.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 5 ідей осіннього манікюру, з якими ви будете зіркою цієї осені.

Нюд з яскравим акцентом

На коротких нігтях особливо ефектно виглядають дизайни, що візуально подовжують пластину. І якщо ви любите нюдові відтінки, спробуйте трохи урізноманітнити свій манікюр - просто додайте трохи блискіток та яскравості, плавно розтягуючи колір від кутикули до вільного краю.

Наймодніший манікюр осені. 5 ідей для коротких нігтів з яскравими або нюдовими відтінками (фото)

Модний манікюр на короткі нігті (скриншот)

Проста геометрія

Не варто думати, що на коротких нігтях складно вмістити повнорозмірний дизайн і щось ефектне. Геометричні лінії та приглушені відтінки створюють вау-ефект, а також чудово виглядатимуть з осіннім вбранням.
Наймодніший манікюр осені. 5 ідей для коротких нігтів з яскравими або нюдовими відтінками (фото)

Осінній манікюр на короткі нігті (скриншот)

Трендовий леопард

Цей дизайн досі залишається одним з найпопулярніших. Ба більше, на коротких нігтях такий малюнок виглядатиме дуже красиво, але не вульгарно. Не бійтеся прикрасити свої ручки зухвалим принтом!
Наймодніший манікюр осені. 5 ідей для коротких нігтів з яскравими або нюдовими відтінками (фото)

Леопардовий дизайн манікюру на квадратні нігті (фото: instagram.com/thegelhouse)

Кривавий червоний

Безсумнівно, цієї осені ви будете наймоднішою, якщо покриєте нігті тим ідеальним червоним. Феномен цього кольору в тому, що він чудово виглядає на нігтях будь-якої довжини і при цьому завжди привертає увагу.

Наймодніший манікюр осені. 5 ідей для коротких нігтів з яскравими або нюдовими відтінками (фото)

Червоний манікюр (фото: instagram.com/thegelhouse)

Яскравий однотон

Не дивуйтеся, але насичені кольори не лише для літа. Яскравий м'ятний відтінок підніме вам настрій у холоди, а також додасть акцентну родзинку до вашого стильного "луку".

Наймодніший манікюр осені. 5 ідей для коротких нігтів з яскравими або нюдовими відтінками (фото)

Яскравий манікюр на короткі нігті (фото: instagram.com/thegelhouse)

Нагадаємо, раніше ми називали, який колір взуття зараз наймодніший.

Крім цього, дізнайтеся, як зробити макіяж у стилі Old money.

Під час написання матеріалу були використані джерела: Instagram-сторінки нейл-блогерок з ніками "thegelhouse", "press_reset_nails".

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