Такі напої призводять до утворення тромбів: заява вчених

Тромби - це згустки крові, які сформувалися в гелеподібну речовину. Хоча вони необхідні для запобігання надмірній кровотечі під час порізу, ті, які не розчиняються природним шляхом, можуть бути небезпечними. І якщо вони потрапляють до таких органів, як легені чи серце, це викликає серйозне занепокоєння.

Так, за словами дієтолога Рорі Батта, солодкі напої можуть бути одним із винуватців утворення тромбів через їх вплив на рівень холестерину.

"Цукор не тільки підвищує рівень ліпопротеїнів низької щільності ("поганого" холестерину), але також приносить із собою багато окислювального стресу та запалення, що може підвищити ризик атеросклерозу... Запалення сприяє таким процесам, як агрегація тромбоцитів, завдяки чому утворюються тромби", - каже експерт.

Щоб зменшити ймовірність утворення тромбів, він порадив не вживати занадто багато таких напоїв:

солодкі газовані напої,

неякісні фруктові соки (з додаванням цукру, без м'якоті),

солодкі лікери, настойки,

енергетики.

Американська кардіологічна асоціація також повідомила, що дослідження виявило зв’язок між холестерином і венозною тромбоемболією (ВТЕ), яка виникає, коли у вені утворюється тромб.

"Відомо, що холестерин ЛПНЩ - так званий "поганий" холестерин - звужує артерії, що може призвести до інфарктів та інсультів. Тепер також підозрюють, що він сприяє венозній тромбоемболії, згідно з новими дослідженнями", - йдеться в повідомленні.

Симптоми тромбу включають: