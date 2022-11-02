Такие напитки приводят к образованию тромбов: заявление ученых

Образование тромбов может быть спровоцировано из-за частого употребления некоторых напитков. Главных врагов нашего здоровья ученые и врачи называют четыре.
Об этом пишет Express.
Тромбы – это сгустки крови, сформировавшиеся в гелеобразном веществе. Хотя они необходимы для предотвращения чрезмерного кровотечения во время пореза, нерастворенные естественным путем могут быть опасными. И если они попадают в такие органы, как легкие или сердце, это вызывает серьезную обеспокоенность.
Так, по словам диетолога Рори Батта, сладкие напитки могут быть одним из виновников образования тромбов из-за их влияния на уровень холестерина.
"Сахар не только повышает уровень липопротеинов низкой плотности ("плохого" холестерина), но также приносит с собой много окислительного стресса и воспаления, что может повысить риск атеросклероза... Воспаление способствует таким процессам, как агрегация тромбоцитов, благодаря чему образуются тромбы", – говорит эксперт.
Чтобы снизить вероятность образования тромбов, он посоветовал не употреблять слишком много таких напитков:
Американская кардиологическая ассоциация также сообщила, что исследование выявило связь между холестерином и венозной тромбоэмболией (ВТЭ), возникающей, когда в вене образуется тромб.
"Известно, что холестерин ЛПНП – так называемый "плохой" холестерин – сужает артерии, которые могут привести к инфарктам и инсультам. Теперь также подозревают, что он способствует венозной тромбоэмболии, согласно новым исследованиям", – говорится в сообщении.
Раньше мы писали, в каких случаях изжога может быть плохим симптомом.
Также врач рассказала всю правду о глистах.