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Такие напитки приводят к образованию тромбов: заявление ученых

Фото: Какие напитки могут приводить к образованию тромбов (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Образование тромбов может быть спровоцировано из-за частого употребления некоторых напитков. Главных врагов нашего здоровья ученые и врачи называют четыре.

Об этом пишет Express.

Тромбы – это сгустки крови, сформировавшиеся в гелеобразном веществе. Хотя они необходимы для предотвращения чрезмерного кровотечения во время пореза, нерастворенные естественным путем могут быть опасными. И если они попадают в такие органы, как легкие или сердце, это вызывает серьезную обеспокоенность.

Так, по словам диетолога Рори Батта, сладкие напитки могут быть одним из виновников образования тромбов из-за их влияния на уровень холестерина.

"Сахар не только повышает уровень липопротеинов низкой плотности ("плохого" холестерина), но также приносит с собой много окислительного стресса и воспаления, что может повысить риск атеросклероза... Воспаление способствует таким процессам, как агрегация тромбоцитов, благодаря чему образуются тромбы", – говорит эксперт.

Чтобы снизить вероятность образования тромбов, он посоветовал не употреблять слишком много таких напитков:

  • сладкие газированные напитки,
  • некачественные фруктовые соки (с добавлением сахара, без мякоти),
  • сладкие ликеры, настойки,
  • энергетики.

Американская кардиологическая ассоциация также сообщила, что исследование выявило связь между холестерином и венозной тромбоэмболией (ВТЭ), возникающей, когда в вене образуется тромб.

"Известно, что холестерин ЛПНП – так называемый "плохой" холестерин – сужает артерии, которые могут привести к инфарктам и инсультам. Теперь также подозревают, что он способствует венозной тромбоэмболии, согласно новым исследованиям", – говорится в сообщении.

Симптомы тромба включают в себя:

  • пульсирующая или судорожная боль, отек, покраснение и тепло в ноге или руке;
  • внезапную одышку, резкую боль в груди (может усиливаться, когда вы вдыхаете) и кашель или выделение крови.

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