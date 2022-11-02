Такие напитки приводят к образованию тромбов: заявление ученых

Тромбы – это сгустки крови, сформировавшиеся в гелеобразном веществе. Хотя они необходимы для предотвращения чрезмерного кровотечения во время пореза, нерастворенные естественным путем могут быть опасными. И если они попадают в такие органы, как легкие или сердце, это вызывает серьезную обеспокоенность.

Так, по словам диетолога Рори Батта, сладкие напитки могут быть одним из виновников образования тромбов из-за их влияния на уровень холестерина.

"Сахар не только повышает уровень липопротеинов низкой плотности ("плохого" холестерина), но также приносит с собой много окислительного стресса и воспаления, что может повысить риск атеросклероза... Воспаление способствует таким процессам, как агрегация тромбоцитов, благодаря чему образуются тромбы", – говорит эксперт.

Чтобы снизить вероятность образования тромбов, он посоветовал не употреблять слишком много таких напитков:

сладкие газированные напитки,

некачественные фруктовые соки (с добавлением сахара, без мякоти),

сладкие ликеры, настойки,

энергетики.

Американская кардиологическая ассоциация также сообщила, что исследование выявило связь между холестерином и венозной тромбоэмболией (ВТЭ), возникающей, когда в вене образуется тромб.

"Известно, что холестерин ЛПНП – так называемый "плохой" холестерин – сужает артерии, которые могут привести к инфарктам и инсультам. Теперь также подозревают, что он способствует венозной тромбоэмболии, согласно новым исследованиям", – говорится в сообщении.

Симптомы тромба включают в себя: