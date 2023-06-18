Такі компліменти не варто говорити: ці слова можуть образити

Компліменти та фрази підтримки чи захоплення потрібні для прояву почуттів, симпатії чи, щоб зробити співрозмовнику приємно. Але з такими фразами варто бути обережнішими, оскільки деякі з них мають подвійний зміст і можуть образити.

Які компліменти не варто говорити, якщо ви не хочете людини образити - читайте в матеріалі нижче.

"Ти молодець, хай навіть усі вважають інакше"

Один із найжахливіших компліментів. Не варто говорити людині про те, що всі довкола вважають її саму або її дії неправильними. Людина переживатиме про те, чому всі вважають її поганою. І часто такими словами люди намагаються показати співрозмовнику, що вони не такі, як усі інші.

Якщо ви скажете щось подібне, то не дивуйтеся, якщо ваше спілкування з цією людиною скоротиться. Якщо хочете похвалити чи підбадьорити, то згадувати думку інших людей при цьому не варто.

"Добре попрацював, але є до чого прагнути"

Така фраза дуже неприємна і звучить як "ти вже непоганий, але до реальних звершень тобі як до Місяця". Якщо ви хочете надати підтримку тому, хто почав займатися чимось новим або осягає ази науки, скажіть цій людині, що попри невеликий досвід (витрачений час), вона заслуговує на повагу, оскільки відмінно попрацювала.

"Ого, а ти сміливий/смілива"

Коли ви кажете людині, що вона смілива завдяки якомусь своєму вибору (одяг, татуювання, макіяж, нестандартна ситуація), то вона чує щось у стилі "я б на таке не наважився" або навіть - "мене вважали слабким". Якщо ви не хочете докоряти комусь і натякати на те, що поведінка могла бути й скромнішою, досить сказати захоплено "круто!" - це звучатиме в рази переконливіше та приємніше.

"Нарешті ти це зробив/зробила"

Не варто говорити людині: "нарешті ти закінчив університет (курси)", нарешті ти знайшов нормальну роботу/зустрів нормальну дівчину", "нарешті у тебе нормальна зачіска". Такі фрази звучать дуже прикро, тому що ви чітко вказуєте людині, що в неї довго не вдавалося зробити й за що її засуджували. Якщо хочете зробити комплімент, просто скажіть людині, що ви за неї раді.

"Ого, ти не тільки гарна, а й розумна"

Моторошний комплімент, який часто чують жінки. І образити такими словами можна дуже легко. У світі дуже багато красивих та розумних людей. Хочете зробити приємне, то скажіть - "ти розумна" чи "ти красива", хоча такі слова - просто констатація факту. Не варто показувати, що розумна жінка для вас – великий сюрприз.

Найкращі компліменти – короткі, у які вкладається захоплення. Не варто висловлювати якусь додаткову особисту думку та причини того, чому ви кажете комплімент. Просто скажіть щось приємне і без жодних пояснень.

Психологи також рекомендують перевіряти фрази на собі - якщо вам буде неприємно почути щось подібне, то й іншим людям так говорити не варто.