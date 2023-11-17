Чи можуть забрати на фронт чоловіків у віці до 27 років: коментар юриста

В Україні продовжується мобілізація. Попри те, що ця тема є однією із найбільш обговорюваних, досі для пересічних громадян залишається багато незрозумілих моментів. Зокрема, чи можуть відправити на фронт чоловіків у віці до 27 років, якщо вони не проходили військову службу чи кафедру в ВНЗ.

Відповідь на це питання дає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію адвоката Володимира Крекотня в Instagram .

Чи можуть забрати на фронт чоловіків у віці до 27 років

"Збільшилась кількість запитів щодо того, чи можуть мобілізувати чоловіків, яким ще не виповнилося 27 років. Відповідно до законодавства, чоловік, який не досяг 27 років, який не закінчував військової кафедри і не проходив строкову службу, має перебувати на військовому обліку призовників. А призовника можна призвати лише на строкову службу", - пояснює юрист.

При цьому Крекотень додає, що під час діє воєнного стану призов на строкову службу скасований.

"Тож така категорія людей може бути призвана на службу під час мобілізації виключно з їхньої згоди. Законопроєкт 9281, який був прийнятий ще у травні щодо зменшення граничного віку з 27 до 25 років, хоч прийнятий, але не підписаний", - зазначає адвокат.

Водночас Крекотень додає, якщо чоловік віком до 27 років проходив військову кафедру, то його можуть мобілізувати.

Хто підпадає під призов

Загальна мобілізація відбувається у чотири етапи, які впроваджуються відповідно до потреб армії. А саме: