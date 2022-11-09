Таке виховання дитини може зіпсувати її доросле особисте життя

Мова йде про гіперопіку, коли мама чи тато так трусяться над дитиною, що повністю позбавляють її права що-небудь вирішувати, набувати досвіду, вчитися на своїх помилках.

Така дитина ніколи не виростає, просто перетворюючись в інфантильного дорослого. Який у стосунках шукатиме такого ж опікуна-домінанта, що буде приймати всі рішення за нього.

Чому гіперопіка - це настільки погано

"Однією з причин невдач в особистих стосунках є надмірна батьківська опіка (гіперопіка). Це, що я сьогодні напишу, болюча правда, та без неї аж ніяк. Ви маєте це знати!" - каже експерт.

Зазвичай в особистих стосунках в дорослому віці такі особистості будуть пасивними. Адже всі їхні стосунки або романтичні або платонічні, і зазвичай тривають недовго.

"От подумайте, хто хоче зв'язуватися з дорослим, якого контролюють батьки? От хто хоче бути нянькою? Тому такі дорослі шукають собі у партнери того, який буде домінувати. І вони проживуть з ним/нею все життя, постійно ображаючись та відчуваючи нерівність", - впевнена експертка.

Чи можна щосб вдіяти?

А ще такі дорослі діти завжди налаштовані на невдачі в усіх сферах життя. І зазвичай, коли вони починають розуміти, що з ними трапилося, тобто починають бачити реальність, стає вже пізно щось змінювати.

"Тому перегляньте ще раз ваші стосунки з батьками й подивіться на те, як ви виховуєте ваших дітей. І тоді буде всім щастя!" - дала пораду Тетяна Гнатюк.