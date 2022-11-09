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Такое воспитание ребенка может испортить его взрослую личную жизнь

Фото: Психолог рассказала о неправильном воспитании (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Безусловно, идеальных родителей не бывает. Все мы выходя из детского возраста можем испытывать определенную обиду: кого-то недолюбили, кого-то наоборот – залюбили. Становясь родителями мы опять же не застрахованы от ошибок в воспитании. Но есть тип воспитания, который обязательно испортит будущие взрослые отношения.

Об этом рассказала психолог Татьяна Гнатюк.

Речь идет о гиперопеке, когда мама или папа так трясутся над ребенком, что полностью лишают его права что-либо решать, обретать опыт, учиться на своих ошибках.

Такой ребенок никогда не вырастает, просто превращаясь в инфантильного взрослого. Который будет в отношениях искать такого же опекуна-доминанта, что будет принимать все решения за него.

Почему гиперопека – это настолько плохо

"Одна из причин неудач в личных отношениях – чрезмерная родительская опека (гиперопека). Это, что я сегодня напишу, болезненная правда, и без нее никак. Вы должны это знать!" – говорит эксперт.

Обычно в личных отношениях во взрослом возрасте такие личности будут пассивными. Ведь все их отношения или романтические или платонические, и обычно длятся недолго.

"Вот подумайте, кто хочет связываться со взрослым, контролируемым родителями? Вот кто хочет быть няней? Поэтому такие взрослые ищут себе в партнере того, кто будет доминировать. И они проживут с ним/ней всю жизнь, постоянно обижаясь и чувствуя неравенство", - уверена эксперт.

Можно ли что-либо сделать?

А еще такие взрослые дети всегда настроены на неудачи во всех сферах жизни. И обычно, когда они начинают понимать, что с ними случилось, то есть начинают видеть реальность, становится уже поздно что-либо менять.

"Поэтому пересмотрите еще раз ваши отношения с родителями и посмотрите, как вы воспитываете ваших детей. И тогда будет всем счастье!" – дала совет Татьяна Гнатюк.

Раньше мы писали о типе матери, которая разрушает и детство и взрослую жизнь.

Кроме того, читайте о 5 травмах детства, которые разрушают ваши взрослые отношения.

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