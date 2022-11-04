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"Таке клювання це рідкість": у Києві з озера виловили гігантську рибу (фото)

У Києві з озера дістали величезного сома (wikipedia.org)
Автор: Людмила Жукова

У Києві 3 листопада із озера Тельбін (на Русанівці) витягли величезного сома. Гігантську рибу зловив рибалка і збирався її відпустити.

Про неймовірний улов розповів очевидець Владислав Мазуренко у групі на Facebook "Наш дім - Березняки".

"От такого сома витягли сьогодні з озера Тельбін. Коли йшов, рибалка збирався його відпустити", - написав мешканець Києва та опублікував фото величезної риби.

У Києві в Тельбіні зловили величезного сома (фото: facebook.com/groups/kiev.bereznyaki)

У коментарях зазначили, що для озера Тельбін такий улов – це справжній рекорд.

  • Дякую, також дякую чоловікові що допоміг її дістати та зробити кілька фото з цим монстром. Дійсно для Тельбіна таке клювання це рідкість.
  • Ніколи не чула, щоб у Тельбіні ловилася хоч якась риба! Але після аерації води та зариблення все можливо!
  • Все, голим більше там не купаюся.
  • Щира повага за те, що відпустив! Дякую! То велика риба, але як на сома – ще не прохідний. Зростати йому ще й рости, та бодьорити рибалок.

Для довідки

Озеро Тельбін – це прісноводне озеро у Дніпровському районі Києва. Воно має невелику площу, всього 0,1 км.

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