"Таке клювання це рідкість": у Києві з озера виловили гігантську рибу (фото)

У Києві 3 листопада із озера Тельбін (на Русанівці) витягли величезного сома. Гігантську рибу зловив рибалка і збирався її відпустити.
Про неймовірний улов розповів очевидець Владислав Мазуренко у групі на Facebook "Наш дім - Березняки".
"От такого сома витягли сьогодні з озера Тельбін. Коли йшов, рибалка збирався його відпустити", - написав мешканець Києва та опублікував фото величезної риби.
У Києві в Тельбіні зловили величезного сома (фото: facebook.com/groups/kiev.bereznyaki)
У коментарях зазначили, що для озера Тельбін такий улов – це справжній рекорд.
Для довідки
Озеро Тельбін – це прісноводне озеро у Дніпровському районі Києва. Воно має невелику площу, всього 0,1 км.
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