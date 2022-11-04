"Такой клев это редкость": в Киеве из озера выловили гигантскую рыбу (фото)

В Киеве 3 ноября из озера Тельбин (на Русановке) вытащили огромного сома. Гигантскую рыбу словил рыбак и собирался ее отпустить.
О невероятном улове рассказал очевидец Владислав Мазуренко в группе на Facebook "Наш дом - Березняки".
"Вот такого сома вытащили сегодня из озера Тельбин. Когда уходил, рыбак собирался его отпустить", - написал житель Киева и опубликовал фото огромной рыбы.
В Киеве в Тельбине словили огромного сома (фото: facebook.com/groups/kiev.bereznyaki)
В комментариях отметили, что для озера Тельбин такой улов - это настоящий рекорд.
Для справки
Озеро Тельбин - это пресноводное озеро в Днепровском районе Киева. Оно имеет небольшую площадь, всего 0,1 км².
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