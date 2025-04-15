Таке борошно - запорука ідеальної паски. Українські шеф-кухарі діляться важливим секретом тіста

Борошно - це основа будь-якого тіста, тому важливо вибирати правильні сорти. Саме від цього залежить текстура паски.
Про це в ексклюзивному коментарі РБК-Україна (проєкт Styler) розповіли шеф-кухарі Євген Клопотенко та Алекс Якутов.
Євген Клопотенко для випікання пасок вибирає пшеничне борошно вищого ґатунку або екстракласу. Воно ніжне, дрібного помелу і дає ту саму повітряну текстуру.
Важливо, щоб у борошні було 10-12% білка, оскільки від цього залежить еластичність тіста. Перед замісом обов'язково просійте борошно, щоб воно "подихало".
Алекс Якутов своєю чергою радить брати борошно навіть із вмістом білка 15-16%. За його словами, чим більше протеїну, тим краще будуть поводитися дріжджі.
Якщо в борошні мало білка, тісто буде просто "плисти". Таку паску важко вимісити, а пізніше вона майже не підніметься.
У магазині варто звертати увагу на маркування на упаковці. На етикетці повинна бути вказана кількість білка. Також варто вибирати борошно зі свіжим терміном придатності й уникати продуктів із підвищеною вологістю або грудками.
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