Таке борошно - запорука ідеальної паски. Українські шеф-кухарі діляться важливим секретом тіста

Євген Клопотенко для випікання пасок вибирає пшеничне борошно вищого ґатунку або екстракласу. Воно ніжне, дрібного помелу і дає ту саму повітряну текстуру.

Важливо, щоб у борошні було 10-12% білка, оскільки від цього залежить еластичність тіста. Перед замісом обов'язково просійте борошно, щоб воно "подихало".

Алекс Якутов своєю чергою радить брати борошно навіть із вмістом білка 15-16%. За його словами, чим більше протеїну, тим краще будуть поводитися дріжджі.

Чому борошно настільки важливе

Якщо в борошні мало білка, тісто буде просто "плисти". Таку паску важко вимісити, а пізніше вона майже не підніметься.

У магазині варто звертати увагу на маркування на упаковці. На етикетці повинна бути вказана кількість білка. Також варто вибирати борошно зі свіжим терміном придатності й уникати продуктів із підвищеною вологістю або грудками.

Як вибирати борошно в супермаркеті

Перевірте сорт. Вищий сорт найкраще підходить для випічки, має тонкий помел, світлий колір і нейтральний смак. Перший сорт трохи грубший, може мати більше висівок. Цільнозернове підходить не для всіх видів тіста, бо важче піднімається.

Вищий сорт найкраще підходить для випічки, має тонкий помел, світлий колір і нейтральний смак. Перший сорт трохи грубший, може мати більше висівок. Цільнозернове підходить не для всіх видів тіста, бо важче піднімається. Дата виготовлення. Чим свіжіше, тим краще. Старе борошно втрачає властивості, може мати затхлий запах або грудки.

Чим свіжіше, тим краще. Старе борошно втрачає властивості, може мати затхлий запах або грудки. Цілісність упаковки. Перевірте, чи ціла упаковка, чи немає слідів вологи або комах.

Перевірте, чи ціла упаковка, чи немає слідів вологи або комах. Колір і запах. Якщо є змога побачити або понюхати (наприклад, на базарі), борошно повинне бути біле або кремове, без запаху плісняви або затхлості.

Якщо є змога побачити або понюхати (наприклад, на базарі), борошно повинне бути біле або кремове, без запаху плісняви або затхлості. Тип помелу. Тонкий помел підійде для ніжної випічки (паски, бісквіти), грубіший - для хліба або корисної випічки.

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