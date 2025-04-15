Такая мука - залог идеальной паски. Украинские шеф-повара делятся важным секретом теста

Мука - это основа любого теста, поэтому важно выбирать правильные сорта. Именно от этого зависит текстура паски.
Об этом в эксклюзивном комментарии РБК-Украина (проект Styler) рассказали шеф-повара Евгений Клопотенко и Алекс Якутов.
Евгений Клопотенко для выпекания пасок выбирает пшеничную муку высшего сорта или экстракласса. Она нежная, мелкого помола и дает ту самую воздушную текстуру.
Важно, чтобы в муке было 10-12% белка, поскольку от этого зависит эластичность теста. Перед замесом обязательно просейте муку, чтобы она "подышала".
Алекс Якутов в свою очередь советует брать муку даже с содержанием белка 15-16%. По его словам, чем больше протеина, тем лучше будут вести себя дрожжи.
Если в муке мало белка, тесто будет просто "плыть". Такую паску трудно вымесить, а позже она почти не поднимется.
В магазине стоит обращать внимание на маркировку на упаковке. На этикетке должно быть указано количество белка. Также стоит выбирать муку со свежим сроком годности и избегать продуктов с повышенной влажностью или комками.
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