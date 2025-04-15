Такая мука - залог идеальной паски. Украинские шеф-повара делятся важным секретом теста

Евгений Клопотенко для выпекания пасок выбирает пшеничную муку высшего сорта или экстракласса. Она нежная, мелкого помола и дает ту самую воздушную текстуру.

Важно, чтобы в муке было 10-12% белка, поскольку от этого зависит эластичность теста. Перед замесом обязательно просейте муку, чтобы она "подышала".

Алекс Якутов в свою очередь советует брать муку даже с содержанием белка 15-16%. По его словам, чем больше протеина, тем лучше будут вести себя дрожжи.

Почему мука настолько важна

Если в муке мало белка, тесто будет просто "плыть". Такую паску трудно вымесить, а позже она почти не поднимется.

В магазине стоит обращать внимание на маркировку на упаковке. На этикетке должно быть указано количество белка. Также стоит выбирать муку со свежим сроком годности и избегать продуктов с повышенной влажностью или комками.

Как выбирать муку в супермаркете

Проверьте сорт. Высший сорт лучше всего подходит для выпечки, имеет тонкий помол, светлый цвет и нейтральный вкус. Первый сорт немного грубее, может иметь больше отрубей. Цельнозерновое подходит не для всех видов теста, потому что тяжелее поднимается.

Высший сорт лучше всего подходит для выпечки, имеет тонкий помол, светлый цвет и нейтральный вкус. Первый сорт немного грубее, может иметь больше отрубей. Цельнозерновое подходит не для всех видов теста, потому что тяжелее поднимается. Дата изготовления. Чем свежее, тем лучше. Старая мука теряет свойства, может иметь затхлый запах или комки.

Чем свежее, тем лучше. Старая мука теряет свойства, может иметь затхлый запах или комки. Целостность упаковки. Проверьте, целая ли упаковка, нет ли следов влаги или насекомых.

Проверьте, целая ли упаковка, нет ли следов влаги или насекомых. Цвет и запах. Если есть возможность увидеть или понюхать (например, на базаре), мука должна быть белая или кремовая, без запаха плесени или затхлости.

Если есть возможность увидеть или понюхать (например, на базаре), мука должна быть белая или кремовая, без запаха плесени или затхлости. Тип помола. Тонкий помол подойдет для нежной выпечки (паски, бисквиты), более грубый - для хлеба или полезной выпечки.

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