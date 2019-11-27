Такая загадочная: Веру Брежневу заподозрили в беременности (фото)

Поклонники Веры Брежневой заподозрили певицу в беременности
Поклонники популярной певицы Веры Брежневой считают, что артистка находится в интересном положении. Такие мнения появились после того, как звезда выставила новое фото в Instagram и написала к нему загадочный пост, который заинтриговал ее поклонников.
Певица сообщила, что скоро поделится радостной новостью со своими подписчиками.
Брежневу подозревают в беременности (фото: instagram.com/ververa)
"Немного о моем состоянии сейчас... Скоро поделюсь с вами одной прекрасной новостью, а пока в предвкушении и ошалевшая от темпа моего ноября..." - написала артистка.
Поклонники Брежневой оставили множество комментариев, в которых они восхищаются красотой певицы и предполагают, что она в скором времени может рассказать о пополнении в своей семье.
Скриншоты с Instagram
Напомним, что Вера Брежнева решила снова доказать поклонникам, что ее муж Константина Меладзе ей не изменяет. Артистка приоткрыла завесу личной жизни и показала поклонникам любовное послание от супруга.
Таким обрахом певица показала, что в ее семье царит любовь и понимание, а слухи об изменах Константина – это всего лишь выдумки журналистов.