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Такая 50-гривневая купюра сделает вас богачом: как выглядит банкнота за 27 тысяч

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Понедельник 29 ноября 2021 11:09
Такая 50-гривневая купюра сделает вас богачом: как выглядит банкнота за 27 тысяч Коллаж РБК-Украина: 50 гривен продают за 27 тысяч
Автор: Светлана Мащенко

Купюру номиналом 50 гривен в Украине можно продать за 27 тысяч гривен (или около 1 тысячи долларов). В чем уникальность банкноты и как она выглядит, вы можете узнать из нашего материала ниже.

Деньги выставлены на продажу на одном из сайтов, где можно купить (продать) различные предметы старины.

Чем эти 50 грн ценны?

По словам продавца, банкнота выпущена в 2011-м году в честь 20-летия Национального банка Украины. На деньгах присутствует специальная галограмма.

Всего таких купюр было напечатано 1000 штук, а эти 50 гривен идут под номером 10. Серия и номер: НБ 0000010.

Такая 50-гривневая купюра сделает вас богачом: как выглядит банкнота за 27 тысячТакая 50-гривневая купюра сделает вас богачом: как выглядит банкнота за 27 тысяч

Фото: 50 грн за 1 тысячу долларов (violity)

Подписаны 50 грн рукой Сергея Арбузова, который занимал должность главы Нацбанка с 2010 по 2012 год.

Продавец отмечает, что купюра в идеальном состоянии и продается вместе с подарочным конвертом.

Такая 50-гривневая купюра сделает вас богачом: как выглядит банкнота за 27 тысяч

Фото: 50 грн в Украине продают за 27 тысяч (violity)

Почему некоторые купюры ценятся больше?

Среди бонистов, коллекционеров купюр, особую ценность представляют деньги с необычными номерами.

К примеру, это могут быть повторяющиеся цифры, или идущие в порядке убывания (возрастания).

Если цифры на купюре читаются одинаково справа и налево (например, 7486847), такая банкнота называется "радаром" или "зеркальной".

Ранее мы писали, что в Украине выставили на продажу 100-гривневую купюру с мистическими цифрами. За нее просят 5 тысяч.

Также мы писали про сервиз из "бабушкиного шкафа", который в Украине продают за 20 тысяч.

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