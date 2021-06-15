Если у вас есть такая 1-гривневая монета - вы богач. Смотрите, как она выглядит

В Украине монета номиналом 1 гривна выставлена на продажу за огромные деньги. Монету 1992 года можно сбыть за 15-30 тысяч гривен. Уникальный экземпляр для коллекции нумизматов выставлен на специализированные сайты продаж.
В чем особенность этой гривны, и за какие еще монеты предлагают четырехзначные суммы - читайте ниже в нашем материале.
Так, на сайте OLX монету 1992 года продают за 15 тысяч гривен. Ее особенность - гладкий гурт - ребро монеты без каких-либо надписей или зубцов.
Для справки: Оформленный гурт появился в результате попыток владельцев монетных регалий защититься от порчи монеты, когда края монет из драгоценных металлов подпиливались или обрезались, и фальшивок. В начале гурт на всех монетах был гладким. В начале XVI века в Европе появилась машина для нанесения узоров на гурт.
А вот на специализированном ресурсе Мonitex такая гривна выставлена уже за 30 тысяч гривен.
На том же OLX выставлены на продажу монеты других годов выпуска. К примеру, гривну 1995-го года можно сбыть за 1000 грн, а 2001-го - за 3000 грн. Стоимость монеты во многом зависит от количества напечатанных экземпляров за определенный период.
Монеты в 1 гривну, отчеканенные в 1995-1996 годах, были выпущены в обращение 12 марта 1997 года, а некоторые отчеканенные в 1996 году монеты в 1 гривну - 1 сентября 1998 года.
А монета в 1 гривну 1992 года является редким экземпляром, так как ее чеканили "на пробу".
Ранее мы писали, что в Украине появится монета с лицом известного певца.