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В Украине появится монета с лицом известного певца: герои не умирают!

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Вторник 08 июня 2021 15:17
В Украине появится монета с лицом известного певца: герои не умирают! В Украине появится монета с Василием Слипаком (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине с 21 июня появится новая монета в честь оперного певца Василия Слипака, который погиб от пули снайпера на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Монета номиналом две гривны выйдет в серии "Выдающиеся личности Украины". Всего выпустят 35 тысяч таких монет. Художник Андрей Ермоленко стал автором изображения певца.

"Таки выпустили!! Очень ответственно было! Почему я ушел даты рождения и смерти, потому что легенды не умирают! А это наша легенда, которую мы должны помнить и рассказывать всем последующим поколениям! Это лицо сопоставимо с Гераклом и Орфеем в одном лице, даже еще круче - потому что Василий существовал точно и мы его современники! Жаль что большинство населения Украины не умеет ценить своих героев!" - прокомментировал появление монеты художник Андрей Ермоленко.

В Украине появится монета с лицом известного певца: герои не умирают!В июне выйдет монета с изображением Василия Слипака (bank.gov.ua)

На аверсе монеты вверху размещен малый государственный герб Украины, справа от которого надпись Украины (полукругом), в центре на зеркальном фоне - портрет Василия Слипака.

На реверсе монеты на зеркальном фоне изображен соловей на стволе автомата, стилизованные ветви деревьев (вверху и внизу).

Памятные монеты имеют художественную ценность, отмечают в НБУ. Их чеканят из драгоценных и недрагоценных металлов ограниченными тиражами. Поэтому цена таких монет выше их номинальной стоимости.

Как мы писали ранее, монета номиналом в 15 копеек ушла на аукционе за рекордную сумму в 21 тысячу гривен. За монету номиналом в 10 копеек коллекционер выложил более 12 тысяч гривен.

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