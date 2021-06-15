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Якщо у вас є така 1-гривнева монета - ви багатій. Дивіться, як вона виглядає

Автор: Світлана Мащенко

В Україні монета номіналом 1 гривня виставлена на продаж за величезні гроші. Монету 1992 року можна збути за 15-30 тисяч гривень. Унікальний екземпляр для колекції нумізматів виставлений на спеціалізовані сайти продажів.

У чому особливість цієї гривні, і за які ще монети пропонують чотиризначні суми - читайте нижче в нашому матеріалі.

Так, на сайті OLX монету 1992 року продають за 15 тисяч гривень. Її особливість - гладкий гурт - ребро монети без будь-яких написів або зубців.

Для довідки: Оформлений гурт з'явився в результаті спроб власників монетних регалій захиститися від псування монети, коли краї монет з дорогоцінних металів підпилювалися або обрізалися, і фальшивок. На початку гурт на всіх монетах був гладким. На початку XVI століття в Європі з'явилася машина для нанесення візерунків на гурт.

А ось на спеціалізованому ресурсі Мonitex така гривня виставлена вже за 30 тисяч гривень.

Які ще монети можна продати за великі суми

На тому ж OLX виставлені на продаж монети інших років випуску. Наприклад, гривню 1995-го року можна збути за 1000 грн, а 2001-го - за 3000 грн. Вартість монети багато в чому залежить від кількості надрукованих примірників за певний період.

Зазначимо, що українська національна валюта була офіційно введена в якості грошової одиниці 2 вересня 1996 року. Але друкувати паперові гривні і карбувати копійки почали ще в 1992 році.

Монети в 1 гривню, викарбувані в 1995-1996 роках, були випущені в обіг 12 березня 1997 року, а деякі викарбувані в 1996 році монети в 1 гривню - 1 вересня 1998 року.

А монета в 1 гривню 1992 року є рідкісним екземпляром, так як її карбували "на пробу".

Раніше ми писали, що в Україні з'явиться монета з обличчям відомого співака.

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