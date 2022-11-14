Така звичка пити каву пришвидшує старіння: заява медиків

Пити каву замість сніданку

Багато хто каже, що сніданок є найважливішим прийомом їжі протягом дня, тому, звичайно, заміна його кавою не може бути корисною для здоров’я.

Пропуск цього основного часу прийому їжі може призвести до незбалансованого раціону протягом дня, зокрема, такому, що суперечить здоровому старінню.

Замість того, щоб пропускати сніданок і відразу переходити до кави, збалансуйте сніданок так, щоб до його складу входили свіжі фрукти, цільне зерно, горіхи або насіння.

Дуже солодка кава

Якщо ви додаєте вершки та підсолоджувачі, це може вплинути на ваше здоров’я, залежно від кількості, яку ви додаєте.

Через зловживання солодощів з віком ви можете спостерігати значне підвищення рівня цукру в крові, запалення та багато інших захворювань.

Фото: З кавою треба знати міру (freepik)

Одне дослідження виявило, що споживання більшої кількості доданого цукру було пов’язане з більшою "слабкістю" у літніх людей, тобто було більше випадків ненавмисної втрати ваги та меншої фізичної активності.

Регулярне споживання надмірної кількості цукру також може сприяти швидшому старінню шкіри. Коли ви споживаєте занадто багато цукру, це може шкодити рівню колагену у вашій шкірі, що з часом сприяє зниженню еластичності.

Вживання кави замість води

Необхідність пити воду - це звичка, про яку багато хто часто забуває. Але коли ви п’єте багато кави, це може призвести до зневоднення та катастрофи, коли мова йде про ваше здоров’я в цілому.

Зрозуміло, що зневоднення може негативно вплинути на шкіру, травлення, рівень енергії, засвоєння поживних речовин і навіть суглоби.

Пити каву протягом дня і ночі

Коли справа доходить до вибору, коли пити каву, намагайтеся дотримуватися ранку. Адже кофеїн перед сном може порушити ваш відпочинок.

Нестача сну може швидше старіти ваші клітини, що з часом може сприяти розвитку вікових захворювань.