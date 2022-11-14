Такая привычка пить кофе ускоряет старение: заявление медиков

Пить кофе вместо завтрака

Многие говорят, что завтрак является важнейшим приемом пищи в течение дня, поэтому, конечно, замена его кофе не может быть полезна здоровью.

Пропуск этого основного времени приема пищи может привести к несбалансированному рациону в течение дня, в частности, такому, что противоречит здоровому старению.

Вместо того чтобы пропускать завтрак и сразу переходить к кофе, сбалансируйте завтрак так, чтобы в его состав входили свежие фрукты, цельное зерно, орехи или семена.

Очень сладкий кофе

Если вы добавляете сливки и подсластители, это может повлиять на ваше здоровье в зависимости от количества, которое вы добавляете.

Из-за злоупотребления сладостей с возрастом вы можете наблюдать значительное повышение уровня сахара в крови, воспаления и многие другие заболевания.

Фото: С кофе нужно соблюдать меру (freepik)

Одно исследование выявило, что потребление большего количества добавленного сахара было связано с большей "слабостью" у пожилых людей, то есть было больше случаев непреднамеренной потери веса и меньшей физической активности.

Регулярное потребление чрезмерного количества сахара также может способствовать более быстрому старению кожи. Когда вы потребляете слишком много сахара, это может вредить уровню коллагена в коже, что со временем способствует снижению эластичности.

Употребление кофе вместо воды

Необходимость пить воду – это привычка, о которой многие часто забывают. Но когда вы пьете много кофе, это может привести к обезвоживанию и катастрофе, когда речь идет о вашем здоровье в целом.

Понятно, что обезвоживание может отрицательно повлиять на кожу, пищеварение, уровень энергии, усвоение питательных веществ и даже суставы.

Пить кофе в течение дня и ночи

Когда дело доходит до выбора, когда пить кофе, старайтесь соблюдать утро. Ведь кофеин перед сном может нарушить ваш отдых.

Недостаток сна может быстрее состарить ваши клетки, что с течением времени может способствовать развитию возрастных заболеваний.