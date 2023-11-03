Така українська монета коштує десятки тисяч: дізнайтесь, чи є вона у вашому гаманці

Як виглядає цінна монета

Перше, що одразу ж впадає у вічі, це колір монети. Ця 1 гривня була викарбувана в 1992 році, її зробили з алюмінію, хоча в оборот потім випустили гривні з латуні.

Саме тому така монета вважається рідкісною та дуже цінується нумізматами. На тематичних сайтах, де колекціонери обговорюють лоти, нерідко з'являється інформація про те, що подібні екземпляри досі "гуляють" в обігу.

Монета 1992 року карбування (фото: olx.ua)

Також помітно, що монета має гладкий гурт - ребро не отримало жодних насічок, а по краях виглядає загостреним. Вся річ у тому, що таку 1 гривню карбували на особливій заготівлі, це був пробний варіант.

Нумізмати класифікують такий лот спеціальним "шифром" (літерами та цифрами, завдяки яким опис монети можна легко знайти у тематичному каталозі) - 2ААг.

Скільки коштує 1 гривня 1992 року (фото: olx.ua)

1 гривня не в ідеальному стані. Вона має тріщину, хоча малюнок на ній зовсім не стерся з часом. Також продавець сфотографував її на вагах, адже монети, виготовлені з різних матеріалів, завжди мають різну вагу. Це допомагає визначити, чи справді лот є цінним.

1 гривня 1992 року – ціна (фото: olx.ua)

Свою монету продавець оцінив у 65 тисяч гривень. Він зазначив, що лот є колекційним та оригінальним. Чи вдасться йому продати таку гривню - поки що залишається загадкою.