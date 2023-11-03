Такая украинская монета стоит десятки тысяч: узнайте, есть ли она в вашем кошельке

Как выглядит ценная монета

Первое, что сразу же бросается в глаза, это цвет монеты. Эта 1 гривна была отчеканена в 1992 году, ее сделали из алюминия, хотя в оборот затем выпустили гривны из латуни.

Именно поэтому такая монета считается редкой и очень ценится нумизматами. На тематических сайтах, где коллекционеры обсуждают лоты, нередко появляется информация о том, что подобные экземпляры до сих пор "гуляют" в обиходе.

Монета 1992 года чеканки (фото: olx.ua)

Также заметно, что у монеты гладкий гурт - ребро не получило никаких насечек, а по краям выглядит заостренным. Все дело в том, что такую 1 гривну чеканили на особой заготовке, это был пробный вариант.

Нумизматы классифицируют такой лот специальным "шифром" (набором букв и цифр, благодаря которым описание монеты можно легко найти в тематическом каталоге) - 2ААг.

Сколько стоит 1 гривна 1992 года (фото: olx.ua)

1 гривна не в идеальном состоянии. Она имеет трещину, хотя рисунок на ней совсем не стерся со временем. Также продавец сфотографировал ее на весах, ведь монеты, изготовленные из разных материалов, всегда весят по-разному. Это помогает определить, действительно ли лот является ценным.

1 гривна 1992 года - цена (фото: olx.ua)

Свою монету продавец оценил в 65 тысяч гривен. Он отметил, что лот является коллекционным и оригинальным. Удастся ли ему продать такую гривну - пока что остается загадкой.