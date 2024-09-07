Така прикраса інтер'єру буде тільки у вас: унікальна рослина без коріння та горщика

Ви уявляєте собі максимально незвичну рослину - рослину без коріння? До того ж - яскраву, колоритну, а ще - просту у догляді. Ця рослина стане унікальною прикрасою інтер'єру, яка буде викликати справжній шок у гостей. Знайомтеся, тиландсія!
РБК-Україна (проект Styler) відкриває вам таємниці рослин-аерофітів, що можуть жити у вас вдома без горщиків та землі.
Серед безлічі рослин є особлива група - аерофіти. Ці рослини беруть поживні речовини з повітря. У більшості з них коріння редуковане та служить лише для кріплення до субстрату. Їх листя вкрите лусочками, які затримують вологу, що обумовлено їхнім природним середовищем.
Аерофіти живуть у вологих тропічних лісах, використовуючи інші рослини як опору. Тиландсія уснеївидна, відома як луїзіанський мох, є яскравим прикладом таких рослин.
Атмосферна тиландсія - рослина без коріння. Це незвичайна екзотична квітка, яка не потребує горщика, оскільки має повітряне коріння. Тиландсія невибаглива в догляді, а її зовнішній вигляд настільки незвичайний і оригінальний, що сподобається кожному квітникарю.
Тиландсія - трав’яниста рослина з родини бромелієвих. Відомо близько 500 різновидів цього дивовижного виду.
Тиландсії не є паразитами, вони використовують інші рослини як опору, а вологу та поживні речовини отримують через лусочки на листі. Ці рослини мають високу декоративність і не потребують ґрунту.
Оскільки тиландсія не потребує ґрунту розмістити її слід не в горщиках, а в декоративних композиціях на камені або корі. Квітку можна прикріпити до решітки, шматка дерева або спеціальної конструкції для епіфітів.
Рослину разом з опорою періодично занурюють у воду. Щоб уникнути травмування, варто прикріпити її до невеликого бруска, який зручно занурювати у воду.
Якщо ви не хочете прикріплювати квітку, можна використовувати звичайні камені - достатньо покласти рослину зверху і чекати, поки вона закріпиться. Тиландсію також можна помістити у вазу або миску, тільки стежте, щоб у місткості не накопичувалася вода.
Ще один варіант - низький горщик з волокнистим матеріалом та корою, де можна зробити ямку та помістити рослину. Через кілька тижнів тиландсія сама закріпиться.
Тиландсія уснеївидна (Tillandsia usneoides), або луїзіанський мох. Ця рослина має довгі тонкі стебла сіро-зеленого кольору, що створюють містичний вигляд. Стебла можуть досягати метра в довжину.
Тиландсія іонанта (Tillandsia ionantha) - невелика рослина з розетками зеленувато-сріблястого кольору. Влітку цвіте синьо-фіолетовими квітами, а перед цвітінням верхні листочки червоніють.
Тиландсія медуза (Tillandsia caput-medusae) - рослина з подовженими листям, зібраними у цікаву розетку. Цвіте колосками рожевого кольору та фіолетовими квітами.
Тиландсія бульбоза (Tillandsia bulbosa) - має довші листя та досягає 7-8 см у довжину. Під час цвітіння верхні листя стають червонуватими.
Тиландсія ксерографіка (Tillandsia xerographica) - велика рослина з сизим плоским листям, що завивається на кінцях. Вона може досягати до 30 см у діаметрі.
Ці незвичайні рослини додають елегантності та екзотики у будь-яке приміщення, прикрашаючи його своєю красою.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання House Beautiful, Dengarden, Вікіпедія.