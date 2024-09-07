Такое украшение интерьера будет только у вас: уникальное растение без корней и горшка

Что такое растения-аэрофиты?

Среди множества растений есть особая группа - аэрофиты. Эти растения берут питательные вещества из воздуха. У большинства из них корни редуцированы и служат только для крепления к субстрату. Их листья покрыты чешуйками, которые задерживают влагу, что обусловлено их природной средой.

Аэрофиты живут во влажных тропических лесах, используя другие растения в качестве сопротивления. Тиландсия уснеевидная, известная как луизианский мох, является ярким примером таких растений.

Тиландсия уснеевидная или луизианский мох (фото: Википедия)

Атмосферная тиландсия

Атмосферная тиландсия - растение без корней. Это необычный экзотический цветок, не нуждающийся в горшке, поскольку имеет воздушные корни. Тиландсия неприхотлива в уходе, а ее внешний вид настолько необычен и оригинален, что понравится каждому цветоводу.

Тиландсия - травянистое растение из семейства бромелиевых. Известно около 500 разновидностей этого удивительного вида.

Тиландсия не является паразитами, они используют другие растения в качестве сопротивления, а влагу и питательные вещества получают через чешуйки на листьях. Эти растения обладают высокой декоративностью и не нуждаются в почве.

Тиландсия медуза (фото: powo.science.kew.org)

Размещение тиландсии в доме

Поскольку тиландсия не нуждается в почве, разместить ее следует не в горшках, а в декоративных композициях на камне или коре. Цветок можно прикрепить к решетке, куску дерева или специальной конструкции для эпифитов.

Растение вместе с опорой периодически погружают в воду. Чтобы избежать травм, следует прикрепить ее к небольшому бруску, который удобно погружать в воду.

Если вы не хотите прикреплять цветок, можно использовать обычные камни - достаточно положить растение сверху и ждать, пока оно закрепится. Тиландсию можно поместить в вазу или миску, только следите, чтобы в емкости не накапливалась вода.

Еще один вариант – низкий горшок с волокнистым материалом и корой, где можно сделать ямку и поместить растение. Через несколько недель тиландсия сама закрепится.

Тиландия ионанта (фото: picturethisai.com)

Каковы разновидности тиландсий

Тиландсия уснеевидная (Tillandsia usneoides), или луизианский мох. Это растение имеет длинные тонкие стебли серо-зеленого цвета, создающие мистический вид. Стебли могут достигать метра в длину.



Тиландсия ионанта (Tillandsia ionantha) - небольшое растение с розетками зеленовато-серебристого цвета. Летом цветет сине-фиолетовыми цветами, а перед цветением верхние листья краснеют.

Тиландсия медуза (Tillandsia caput-medusae) - растение с удлиненными листьями, собранными в интересную розетку. Цветет колоски розового цвета и фиолетовыми цветами.

Тиландсия бульбоза (Tillandsia bulbosa) - имеет более длинные листья и достигает 7-8 см в длину. Во время цветения верхние листья становятся красноватыми.

Тиландсия ксерографика (Tillandsia xerographica) - крупное растение с сизыми плоскими листьями, завивающимися на концах. Она может достигать до 30 см в диаметре.

Эти необычные растения придают элегантности и экзотики в любое помещение, украшая его своей красотой.