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Така паска стане окрасою великоднього столу. Рецепт запашного Крафіна (відео)

Як приготувати паску Крафін (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Крафін - оригінальна паска, що стане справжньою окрасою великоднього столу. Така випічка зовсім проста у приготуванні, але з дуже вишуканим смаком і виглядом. Вона точно сподобається вашим гостям.

Рецептом Крафіна поділилась кулінарний блогер Anny Cooking на своїй сторінці в Instagram.

Рецепт паски Крафін

"Рецепт ідеальної великодньої паски Крафін. Вона пухка, волокниста, запашна і дуже смачна", - каже кулінар.

Інгредієнти на 4 шт. діаметром 11 см:

Опара:

  • 150 г молока теплого
  • 12 г сухих дріжджів
  • 50 г борошна
  • цедра 1 апельсину, ваніль

Тісто:

  • 3 яйця
  • 150 г цукру
  • 80 г розтопленого масла
  • 550 г борошна (+~ 1 ст.л.)
  • 1/3 ч.л. куркуми (для кольору)

Наповнення: 100 г масла, сухофрукти/цукор/кориця/шоколад - за бажанням.

Як приготувати

Для опари з‘єднайте тепле молоко, дріжджі, борошно, цедру і ваніль, відкладіть у тепле місце на 10-15 хв.

Для тіста збийте яйця з цукром 10-15 хв до стійкої пишної піни, додайте опару, розтоплене масло, перемішайте.

Частинами по 100-150 г введіть борошно і замішайте тісто. Якщо липне - додайте ще столову ложку борошна. Вимішане тісто буде гладеньке і не липнутиме до рук.

Залиште, щоб підійшло у теплому місці на 1,5 години.

Тісто обминайте і поділіть на 4 частини.

Кожну розкачайте в прямокутник ~ 30*40 см, змастіть 25 г м‘якого масла, за бажанням додайте начинку, скрутіть в рулет і сформуємо Крафін як на відео, відразу покладіть його в форму.

Сформованим Крафінам дайте підійти приблизно 1 години і випікайте на нижньому рівні при 170 градусах 45 хв + 10 хв на середньому рівні, щоб зверху підрум‘янились. Якщо бачите, що верх швидко рум‘яниться - накрийте фольгою, і печіть далі.

Готовим Крафінам дайте повністю охолонути і смакуйте.

Раніше ми ділились найпростішим рецептом паски від Дарії Цвєк.

Читайте також про те, що краще для випічки - сода чи розпушувач.

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