RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Такая паска станет украшением пасхального стола. Рецепт ароматного Краффина (видео)

Как приготовить паску Краффин (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Краффин - оригинальная паска, которая станет настоящим украшением пасхального стола. Такая выпечка совсем проста в приготовлении, но с очень изысканным вкусом и видом. Она точно понравится вашим гостям.

Рецептом Краффина поделилась кулинарный блоггер Anny Cooking на своей странице в Instagram.

Рецепт паски Краффин

"Рецепт идеальной паски Краффин. Она рыхлая, волокнистая, душистая и очень вкусная", - говорит кулинар.

Ингредиенты на 4 шт. диаметром 11 см:

Опара:

  • 150 г молока теплого
  • 12 г сухих дрожжей
  • 50 г муки
  • цедра 1 апельсина, ваниль

Тесто:

  • 3 яйца
  • 150 г сахара
  • 80 г растопленного масла
  • 550 г муки (+~1 ст.л.)
  • 1/3 ч.л. куркумы (для цвета)

Наполнение: 100 г масла, сухофрукты/сахар/корица/шоколад - по желанию.

Как приготовить

Для опары соедините теплое молоко, дрожжи, муку, цедру и ваниль, отложите в теплое место на 10-15 мин.

Для теста взбейте яйца с сахаром 10-15 мин до пышной устойчивой пены, добавьте опару, растопленное масло, перемешайте.

Частями по 100-150 г введите муку и замешайте тесто. Если липнет - добавьте еще столовую ложку муки. Вымешанное тесто будет гладкое и не будет липнуть к рукам.

Оставьте, чтобы подошло в теплом месте на 1,5 часа.

Тесто обминайте и разделите на 4 части.

Каждую раскатайте в прямоугольник ~30*40 см, смажьте 25 г мягкого масла, по желанию добавьте начинку, сверните в рулет и сформируем Краффин как на видео, сразу положите его в форму.

Сформированным Краффинам дайте подойти примерно 1 час и выпекайте на нижнем уровне при 170 градусах 45 мин + 10 мин на среднем уровне, чтобы сверху подрумянились. Если видите, что верх быстро румянится - накройте фольгой и готовьте дальше.

Готовым Краффинам дайте полностью остыть и смакуйте.

Раньше мы делились самым простым рецептом паски от Дарии Цвек.

Читайте также о том, что лучше для выпечки - сода или разрыхлитель.

Читайте РБК-Украина в Google News
кухнярецепи