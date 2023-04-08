Така паска стане окрасою великоднього столу. Рецепт запашного Крафіна (відео)

Крафін - оригінальна паска, що стане справжньою окрасою великоднього столу. Така випічка зовсім проста у приготуванні, але з дуже вишуканим смаком і виглядом. Вона точно сподобається вашим гостям.

Рецептом Крафіна поділилась кулінарний блогер Anny Cooking на своїй сторінці в Instagram .

Рецепт паски Крафін

"Рецепт ідеальної великодньої паски Крафін. Вона пухка, волокниста, запашна і дуже смачна", - каже кулінар.

Інгредієнти на 4 шт. діаметром 11 см:

Опара:

150 г молока теплого

12 г сухих дріжджів

50 г борошна

цедра 1 апельсину, ваніль

Тісто:

3 яйця

150 г цукру

80 г розтопленого масла

550 г борошна (+~ 1 ст.л.)

1/3 ч.л. куркуми (для кольору)

Наповнення: 100 г масла, сухофрукти/цукор/кориця/шоколад - за бажанням.

Як приготувати

Для опари з‘єднайте тепле молоко, дріжджі, борошно, цедру і ваніль, відкладіть у тепле місце на 10-15 хв.

Для тіста збийте яйця з цукром 10-15 хв до стійкої пишної піни, додайте опару, розтоплене масло, перемішайте.

Частинами по 100-150 г введіть борошно і замішайте тісто. Якщо липне - додайте ще столову ложку борошна. Вимішане тісто буде гладеньке і не липнутиме до рук.

Залиште, щоб підійшло у теплому місці на 1,5 години.

Тісто обминайте і поділіть на 4 частини.

Кожну розкачайте в прямокутник ~ 30*40 см, змастіть 25 г м‘якого масла, за бажанням додайте начинку, скрутіть в рулет і сформуємо Крафін як на відео, відразу покладіть його в форму.

Сформованим Крафінам дайте підійти приблизно 1 години і випікайте на нижньому рівні при 170 градусах 45 хв + 10 хв на середньому рівні, щоб зверху підрум‘янились. Якщо бачите, що верх швидко рум‘яниться - накрийте фольгою, і печіть далі.

Готовим Крафінам дайте повністю охолонути і смакуйте.