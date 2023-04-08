Такая паска станет украшением пасхального стола. Рецепт ароматного Краффина (видео)

Краффин - оригинальная паска, которая станет настоящим украшением пасхального стола. Такая выпечка совсем проста в приготовлении, но с очень изысканным вкусом и видом. Она точно понравится вашим гостям.

Рецептом Краффина поделилась кулинарный блоггер Anny Cooking на своей странице в Instagram .

Рецепт паски Краффин

"Рецепт идеальной паски Краффин. Она рыхлая, волокнистая, душистая и очень вкусная", - говорит кулинар.

Ингредиенты на 4 шт. диаметром 11 см:

Опара:

150 г молока теплого

12 г сухих дрожжей

50 г муки

цедра 1 апельсина, ваниль

Тесто:

3 яйца

150 г сахара

80 г растопленного масла

550 г муки (+~1 ст.л.)

1/3 ч.л. куркумы (для цвета)

Наполнение: 100 г масла, сухофрукты/сахар/корица/шоколад - по желанию.

Как приготовить

Для опары соедините теплое молоко, дрожжи, муку, цедру и ваниль, отложите в теплое место на 10-15 мин.

Для теста взбейте яйца с сахаром 10-15 мин до пышной устойчивой пены, добавьте опару, растопленное масло, перемешайте.

Частями по 100-150 г введите муку и замешайте тесто. Если липнет - добавьте еще столовую ложку муки. Вымешанное тесто будет гладкое и не будет липнуть к рукам.

Оставьте, чтобы подошло в теплом месте на 1,5 часа.

Тесто обминайте и разделите на 4 части.

Каждую раскатайте в прямоугольник ~30*40 см, смажьте 25 г мягкого масла, по желанию добавьте начинку, сверните в рулет и сформируем Краффин как на видео, сразу положите его в форму.

Сформированным Краффинам дайте подойти примерно 1 час и выпекайте на нижнем уровне при 170 градусах 45 мин + 10 мин на среднем уровне, чтобы сверху подрумянились. Если видите, что верх быстро румянится - накройте фольгой и готовьте дальше.

Готовым Краффинам дайте полностью остыть и смакуйте.