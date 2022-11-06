Така матір руйнує дитинство і доросле життя: як не можна робити

Експерт каже, що тут потрібна значна робота з психологом задля сепарації (відділення) від матері-нарциса, зв'язку, який переслідує вас і в дорослому житті.

Хто така нарцисична матір?

Вона не здатна давати тепло і любити безоціночно. Дитина намагатиметься отримати від такої матері те, чого вона не здатна дати. Це тепло, прийняття, дбайливе ставлення до почуттів дитини, співчуття, щиру радість за її успіхи.

Нарцису важливо бути зіркою на чиємусь фоні, тому вони знецінюють, критикують, конкурують та відкидають.

Дитина матері-нарциса живе нескінченною надією: раптом мама її любить і раптом скаже про це.

Що робити людини, яка виросла з такою матір'ю

Завдання сепарації - виростити внутрішню опору та навчитися знаходити підтримку у своєму оточенні.

А також визнати, що мати - реальна людина з її монстрами, що живуть в ній, а не той образ, який існує в голові і навіяний суспільством про безоціночну любов матері.

При цьому матері-нарцису дуже важко пережити спробу сепарації, адже це означає втрату управління.

Така дитина жалітиме матір, і залишатиметься з нею через страх виявитися поганою і відчуватиме провину через своє бажання стати окремою особистістю.

Найчастіше без допомоги професіонала, людині, яка виросла з нарцисичною матір'ю, не впоратися.