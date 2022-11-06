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Такая мать разрушает детство и взрослую жизнь: как нельзя делать

Фото: Какие отношения с матерью разрушают взрослую жизнь (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Отношения с родителями закладывают нашу модель поведения во взрослом мире. Что же делать, если ваше детство и юношество было травматично, ведь вас воспитывала нарциссическая мать?

Об этом рассказала психолог Ирина Федоришин.

Эксперт говорит, что здесь нужна значительная работа с психологом для сепарации (отделения) от матери-нарцисса, связи, преследующей вас и во взрослой жизни.

Кто такая нарциссическая мать?

Она не способна давать тепло и любить без оценок. Ребенок постарается получить от такой матери то, чего она не способна дать. Это тепло, принятие, бережное отношение к чувствам ребенка, сочувствие, искренняя радость за его успехи.

Нарциссу важно быть звездой на чьем-то фоне, поэтому они обесценивают, критикуют, конкурируют и отвергают.

Ребенок матери-нарцисса живет нескончаемой надеждой: вдруг мама его любит и вдруг скажет об этом.

Что делать человеку, выросшему с такой матерью

Задача сепарации – вырастить внутреннюю опору и научиться находить поддержку в своем окружении.

А также признать, что мать – реальный человек с ее живущими в ней монстрами, а не тот образ, который существует в голове и навеян обществом о безоценочной любви матери.

При этом матери-нарциссу очень тяжело пережить попытку сепарации, ведь это означает потерю управления.

Такой ребенок будет жалеть мать, и будет оставаться с ней из-за страха оказаться плохим и будет чувствовать вину из-за своего желания стать отдельной личностью.

Чаще без помощи профессионала, человеку, выросшему с нарциссической матерью, не справиться.

Также мы писали о 5 травмах детства, которые разрушают ваши взрослые отношения.

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