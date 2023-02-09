Не така корисна, як усі думають: нутриціолог розповіла всю правду про вівсянку

Якісна вівсянка дуже корисна для організму, але це не означає, що ви повинні їсти її щодня. Вона багато на вітаміни, але на сніданок її краще не їсти.

Про це повідомила дієтолог та нутриціолог Наталія Власнюк в Instagram .

За словами експерта, корисною може вважатися лише цільнозернова крупа. Всі варіанти зі зруйнованим (плющеним) зерном, а тим більше швидкорозчинні аналоги вівсянки, як правило, містять велику кількість цукру, добавок та підсилювачів смаку, шкідливих для організму.

Також у звичайному супермаркеті не так і легко знайти цільну крупу. Зазвичай на полицях лежить вівсянка швидкого приготування чи геркулес.

Як роблять пластівці геркулес та каші-хвилинки

Для пластівців овес повинен пройти обробку - з цільних зерен видаляється грубе зовнішнє лушпиння і значна частина зародка, в оболонці якої багато корисних речовин.

Для отримання каш, які достатньо лише залити окропом, зерна потрібно подрібнити тонше. І виходять вони як би "пропареними" заздалегідь. Тому майже відразу вбирають гарячу воду.

Мінусом таких каш є те, що кінцевим продуктом розпаду крохмалю є цукор, надлишок якого сприяє розвитку діабету та шкодить підшлунковій.

Дієтолог каже, що вівсянка у чистому вигляді - не найкращий варіант для корисного сніданку. У ній міститься мало білка, який життєво необхідний організму після пробудження.

"І попри те, що декларується як повільний вуглевод, за фактом вона є швидким вуглеводом і схожа на цукерки", - йдеться у повідомленні.

Тому кашу краще їсти або на обід, або поєднувати з білковими стравами - яйцями та м'ясом.

Кому не можна їсти вівсянку

До того ж нутриціолог радить вівсянку виключити з раціону при гострих захворюваннях ШКТ, оскільки вона має обволікаючі властивості, полегшуючи травлення і позбавляючи організм від шлаків.

В такому випадку потрібно добре розварювати і протирати зерно, оскільки грубі харчові волокна можуть тільки нашкодити слизовій оболонці шлунка.

Також завдяки високому вмісту клітковини у складі цільнозернової вівсянки, вона допомагає не тільки нормалізувати роботу кишечника, а й знизити рівень цукру та холестерину в крові.

У вівсянці містяться важливі для здоров'я компоненти - магній, калій, кальцій, фосфор, залізо та цинк.

Споживання 3 г вівсяних харчових волокон знижує рівень холестерину на 20%. Саме стільки волокон знаходиться в тарілці цільнозернової вівсяної каші.