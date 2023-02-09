Не так полезна, как все думают: нутрициолог рассказала всю правду о овсянке

Качественная овсянка очень полезна для организма, но это не значит, что вы должны есть ее каждый день. Она много на витамины, но на завтрак ее лучше не есть.

Об этом сообщила диетолог и нутрициолог Наталья Власнюк в Instagram .

По словам эксперта, полезной может считаться только цельнозерновая крупа. Все варианты с разрушенным (плющенным) зерном, а тем более быстрорастворимые аналоги овсянки, как правило, содержат большое количество сахара, добавок и усилителей вкуса, вредных для организма.

Также в обычном супермаркете не так-то легко найти цельную крупу. Обычно на полках лежит овсянка быстрого приготовления или геркулес.

Как делают хлопья геркулес и каши-минутки

Для хлопьев овес должен пройти обработку - из цельных зерен удаляется грубая наружная шелуха и значительная часть зародыша, в оболочке которой много полезных веществ.

Для получения каш, которые достаточно залить кипятком, зерна нужно измельчить тоньше. И получаются они как бы "пропаренными" заранее. Поэтому почти сразу впитывают горячую воду.

Минусом таких каш является то, что конечным продуктом распада крахмала является сахар, избыток которого способствует развитию диабета и вредит поджелудочной.

Диетолог говорит, что овсянка в чистом виде - не лучший вариант для полезного завтрака. В ней содержится мало белка, который жизненно необходим организму после пробуждения.

"И, несмотря на то, что декларируется как медленный углевод, по факту она является быстрым углеводом и похожа на конфеты", - говорится в сообщении.

Поэтому кашу лучше есть или на обед, или сочетать с белковыми блюдами - яйцами и мясом.

Кому нельзя есть овсянку

К тому же нутрициолог советует овсянку исключить из рациона при острых заболеваниях ЖКТ, поскольку она обладает обволакивающими свойствами, облегчая пищеварение и избавляя организм от шлаков.

В таком случае нужно хорошо разваривать и протирать зерно, поскольку грубые пищевые волокна могут только навредить слизистой желудка.

Также благодаря высокому содержанию клетчатки в составе цельнозерновой овсянки, она помогает не только нормализовать работу кишечника, но и снизить уровень сахара и холестерина в крови.

В овсянке содержатся важные для здоровья компоненты - магний, калий, кальций, фосфор, железо и цинк.

Потребление 3 г овсяных волокон снижает уровень холестерина на 20%. Именно столько волокон находится в тарелке цельнозерновой овсяной каши.