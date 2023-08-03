Така кава особливо небезпечна влітку. Ось чому

Кава з кав'ярні може вам нашкодити

Якщо ви віддаєте перевагу каві з молоком, дуже важливі умови його зберігання. Часто бариста зберігає молоко не в холодильнику, а "під рукою". Оскільки цей продукт швидко псується, кава може викликати неприємні симптоми харчового отруєння. Особливо, це стосується пастеризованого молока.

"Ультрапастеризоване молоко після відкриття, порушення герметичності, необхідно зберігати в охолоджених умовах. Там можуть не розвиватися молочнокислі бактерії, але будуть розвиватися ті, які потраплять з повітря, тому потенційно воно може прогоркнути і стати небезпечним", - кажуть експерти.

Чому кава з льодом влітку - не така гарна ідея

Фахівці кажуть, що суміш кави, льоду та зіпсованого влітку молока для шлунково-кишкового тракту можуть стати великим ворогом.

Дієтологи не рекомендують поєднувати холодні напої з їжею. Прийом холодної рідини уповільнює травлення і їжа просто не засвоюється.

Неправильний посуд

Важливо також, в якому стаканчику вам заварюють напій - він ні в якому разі не повинен бути пластиковим. Такий посуд не призначений для високих температур.

Сьогодні таку каву можна купити хіба що в умовному "кіоску", а в кав'ярнях напої подають або в кераміці або в спеціальних паперових стаканчиках.

Не економте

Якщо купуєте каву "на вулиці", пам'ятайте, що натуральні зерна не будуть коштувати дешево. Порошкова кава шкідлива для організму і несмачна, тому обирайте якісний напій.

"Кавовий напій - цукрова бомба, плюс три емульгатора і стабілізатора, які повністю порушують баланс кальцію, магнію в організмі", - кажуть експерти.