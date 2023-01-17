Така картопля отруйна для людини: експерт пояснив, від яких плодів слід відмовитись

Картопля є одним із найулюбленіших продуктів українців. Проте ці коренеплоди можуть за певних обставин ставати отруйними й нести загрозу здоров'ю людини. Впевнені, ви також не раз помічали такі плоди у себе на кухні й навіть не підозрювали, що вони небезпечні...
Про те, за яких умов картопля стає отруйною, розповів Гліб Репіч на своїй сторінці Instagram.
"Картопля взагалі-то є отруйною рослиною, тому що в ній міститься алкалоїд соланін - токсична речовина, яка захищає її від поїдання тваринами. Особливо багато його у зеленій частині рослини і ягодах, які є дуже токсичними. Саме тому травоїдні тварини не їдять картопляне бадилля", - пояснює експерт.
У самих коренеплодах концентрація соланіну невисока і становить - 0,05%. Найбільше його у шкірці. Тому, коли картопля очищена і термічно оброблена, людина може вживати її без страху отруїтись.
"Все змінюється, коли картопля полежить на сонці. Коренеплоди зеленіють. І тоді концентрація соланіну може збільшуватись у десятки і навіть сотні разів. Взагалі-то, це захисна реакція рослини, бо плоди на поверхні землі також треба захищати від поїдання тварин", - додає хімік.
За словами Репіча, якщо людина їстиме позеленілу картоплю, то може серйозно отруїтись.
"Смертельного фіналу, скоріш за все, не буде, але розлад травлення і діарея - гарантовані", - наголошує експерт.
Також до підвищення соланіну у коренеплодах може призвести і хвороба картоплі - фітофтороз. Її можна легко виявити, якщо розрізати плоди - в середині є характерне почорніння. Також універсальною ознакою підвищення вмісту соланіну у картоплі - є її солодкуватий присмак.
Людям варто бути обережними й відмовитись від вживання позеленілих плодів картоплі, аби не нашкодити здоров'ю.
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