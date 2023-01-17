Такой картофель ядовит для человека: эксперт объяснил, от каких плодов следует отказаться

Картофель является одним из любимых продуктов украинцев. Однако эти корнеплоды могут при определенных обстоятельствах становиться ядовитыми и представлять угрозу здоровью человека. Уверены, вы тоже не раз замечали такие плоды у себя на кухне и даже не подозревали, что они опасны.
О том, при каких условиях картофель становится ядовитым, рассказал Глеб Репич на своей странице Instagram.
"Картофель вообще-то является ядовитым растением, потому что в нем содержится алкалоид соланин - токсическое вещество, которое защищает его от поедания животными. Особенно много его в зеленой части растения и ягодах, которые являются очень токсичными. Именно поэтому травоядные животные не едят картофельную ботву", - объясняет эксперт.
В самих корнеплодах концентрация соланина невысока и составляет - 0,05%. Больше всего его в кожуре. Поэтому, когда картофель очищен и термически обработан, человек может употреблять его без страха отравиться.
"Все меняется, когда картофель полежит на солнце. Корнеплоды зеленеют. И тогда концентрация соланина может увеличиваться в десятки и даже сотни раз. Вообще-то это защитная реакция растения, потому что плоды на поверхности земли также нужно защищать от поедания животных", - добавляет химик.
По словам Репича, если человек будет употреблять зеленый картофель, то может серьезно отравиться.
"Смертельного финала, скорее всего, не будет, но расстройство пищеварения и диарея - гарантированы", - отмечает эксперт.
Также к повышению соланина в корнеплодах может привести и болезнь картофеля - фитофтороз. Ее можно легко обнаружить, если разрезать плоды - внутри есть характерное почернение. Также универсальным признаком повышения содержания соланина в картофеле - является его сладковатый привкус.
Людям следует быть осторожными и отказаться от употребления позеленевших плодов картофеля, чтобы не навредить здоровью.
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