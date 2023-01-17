Такой картофель ядовит для человека: эксперт объяснил, от каких плодов следует отказаться

Какой картофель нельзя употреблять

"Картофель вообще-то является ядовитым растением, потому что в нем содержится алкалоид соланин - токсическое вещество, которое защищает его от поедания животными. Особенно много его в зеленой части растения и ягодах, которые являются очень токсичными. Именно поэтому травоядные животные не едят картофельную ботву", - объясняет эксперт.

В самих корнеплодах концентрация соланина невысока и составляет - 0,05%. Больше всего его в кожуре. Поэтому, когда картофель очищен и термически обработан, человек может употреблять его без страха отравиться.

"Все меняется, когда картофель полежит на солнце. Корнеплоды зеленеют. И тогда концентрация соланина может увеличиваться в десятки и даже сотни раз. Вообще-то это защитная реакция растения, потому что плоды на поверхности земли также нужно защищать от поедания животных", - добавляет химик.

По словам Репича, если человек будет употреблять зеленый картофель, то может серьезно отравиться.

"Смертельного финала, скорее всего, не будет, но расстройство пищеварения и диарея - гарантированы", - отмечает эксперт.

Также к повышению соланина в корнеплодах может привести и болезнь картофеля - фитофтороз. Ее можно легко обнаружить, если разрезать плоды - внутри есть характерное почернение. Также универсальным признаком повышения содержания соланина в картофеле - является его сладковатый привкус.

Людям следует быть осторожными и отказаться от употребления позеленевших плодов картофеля, чтобы не навредить здоровью.